Domácí zmar City, Tottenham bere tři body. Aston Villa stále čeká na gól
Tottenham ve šlágru anglické fotbalové ligy zvítězil na hřišti Manchesteru City 2:0 a po druhém kole zůstává stoprocentní a bez inkasovaného gólu. Před českým brankářem Antonínem Kinským dostal v týmu Spurs opět přednost Ital Guglielmo Vicario.
Aktivnější byli v úvodu domácí, ale kromě Marmúšovy šance si vyloženou gólovou příležitost nevypracovali. Zato hosté se prosadili a ve 35. minutě šli do vedení. Protiútok vedený Richarlisonem zakončil za záda gólmana Trafforda Velšan Johnson, který se trefil i v prvním kole do sítě Burnley. V poločasovém nastavení navíc potrestal chybu domácích v rozehrávce tečovanou střelou Portugalec Palhinha.
Manchester City na domácím stadionu prohrál poprvé od února. Tottenham naopak po šesti ligových zápasech zvítězil na soupeřově hřišti, naposledy se mu to povedlo v únoru v Ipswichi.
Aston Villa prohrála na hřišti Brentfordu 0:1 a na první vstřelený gól v sezoně stále čeká. Svěřenci španělského kouče Unaie Emeryho neskórovali ve třetím ligovém zápase za sebou, což se jim naposledy stalo v červenci 2020.
O výhře domácích rozhodl Ouatarra, který po nedávném přestupu z Bournemouthu nadvakrát překonal gólmana Martíneze. Brentford podesáté v řadě neprohrál úvodní zápas nejvyšší anglické soutěže a poprvé v historii Premier League udržel proti Aston Ville čisté konto.
Fotbalisté Bournemouthu porazili Wolverhampton 1:0 díky brzké brance Taverniera ze 4. minuty a odčinili úvodní porážku 2:4 na hřišti úřadujícího mistra z Liverpoolu. Wolverhampton vyšel střelecky naprázdno podruhé za sebou a zápas musel dohrávat v početní nevýhodě po vyloučení portugalského stopera Totiho.
Souboj nováčků vyzněl lépe pro Burnley, které doma porazilo Sunderland 2:0. Gólem a asistencí se blýskl Anthony, na kterého Burnley před sezonou uplatnilo přestupovou opci. Český brankář Václav Hladký se v dresu domácích neobjevil ani na lavičce.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo:
Manchester City - Tottenham 0:2
Branky: 35. Johnson, 45.+2 Palhinha
Bournemouth - Wolverhampton 1:0
Branka: 5. Tavernier
Brentford - Aston Villa 1:0
Branka: 13. Ouattara
Burnley - Sunderland 2:0
Branky: 47. Cullen, 88. Anthony
18:30 Arsenal - Leeds
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|3
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|5
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|7
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|12
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|14
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup