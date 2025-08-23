ONLINE: Zlín - Liberec 1:0, Kalabiška dal penaltu. Jablonec vede v Teplicích

Předplatné

Fotbalová Chance Liga pokračuje šestým kolem, to se však musí obejít bez odloženého duelu Bohemians s Boleslaví. Vykopává ho zápas Plzně s Karvinou, do Zlína zase vyjel Liberec. Slavii čekají trápící se Pardubice, pohároví účastníci ze čtvrtečních předkol jdou do akce v neděli. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

