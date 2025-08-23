Smolař Hložek: Dře v botě
Začíná znovu na mučidlech. Forvard nároďáku Adam Hložek (23) po operaci dře na návratu do sestavy Hoffenheimu.
V polovině srpna si při tréninku zlomil zánártní kost, na pravé noze má rehabilitační ortézu a posiluje zbytek těla. Dnešní bundesligový duel svých parťáků proti krajanu Schickovi z Leverkusenu (15:30, Nova Sport 3) tak protrpí u televize. Termín jeho comebacku do zápasů je zatím ve hvězdách.
Témata: blesksport, UEFA, Německo, Ivan Hašek, Euro, Adam Hložek, Leverkusen, Strahov, Frankfurt nad Mohanem, Německá fotbalová Bundesliga