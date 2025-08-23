Smolař Hložek: Dře v botě

Autor: nem
Zraněný Adam Hložek na sobě maká.
Fotbalista Adam Hložek maká navzdory trápení s nohou.
Začíná znovu na mučidlech. Forvard nároďáku Adam Hložek (23) po operaci dře na návratu do sestavy Hoffenheimu.

V polovině srpna si při tréninku zlomil zánártní kost, na pravé noze má rehabilitační ortézu a posiluje zbytek těla. Dnešní bundesligový duel svých parťáků proti krajanu Schickovi z Leverkusenu (15:30, Nova Sport 3) tak protrpí u televize. Termín jeho comebacku do zápasů je zatím ve hvězdách.

