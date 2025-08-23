Přirozená provokatérka Ledecká: Džíny na půl žerdi

Autor: vav
Džíny na půl žerdi
Sexy Ester Ledecká
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká při posilování
Ester Ledecká laškuje s fanoušky
Ester Ledecká na surfu
Ester Ledecká v plavkách
Ester Ledecká tančí.
S lodí má zkušenosti, teď si dělá řidičák na loď
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Ester sluší každá medaile!
Ledecká musí kombinovat soukromý život se sportem
Ester Ledecké při sportovci 2022

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká si plní mediální a reklamní povinnosti. A nebojí se při nich odvázat!

„Buď prostě přirozená!“ prozradila Ester Ledecká (30), jaký úkol dostala při focení. A že to umí královna sněhové stopy dvou odlišných disciplín lépe než kdokoli!

Pískala si, pohupovala se v kolenou jako při sjezdu a nakonec si stáhla módní volné džíny na půl žerdi jako pouliční chuligán v teenagerovském věku. Hotová sexy přirozenost...

Sexy Ester Ledecká
Sexy Ester Ledecká

 

Témata:  lyžovánísnowboardblesksportEster Ledecká

Související články



Články odjinud