Přirozená provokatérka Ledecká: Džíny na půl žerdi
Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká si plní mediální a reklamní povinnosti. A nebojí se při nich odvázat!
„Buď prostě přirozená!“ prozradila Ester Ledecká (30), jaký úkol dostala při focení. A že to umí královna sněhové stopy dvou odlišných disciplín lépe než kdokoli!
Pískala si, pohupovala se v kolenou jako při sjezdu a nakonec si stáhla módní volné džíny na půl žerdi jako pouliční chuligán v teenagerovském věku. Hotová sexy přirozenost...
Témata: lyžování, snowboard, blesksport, Ester Ledecká