Salákova manželka promluvila o penězích: Pokud můžeš, utíkej z Čech pryč!

Slunce, pláž a relax. Zhruba tak vypadá život gólmana Alexe Saláka (35) a jeho rodiny na Bali, kde si před několika lety pořídili luxusní vilu. Hokejová rodina odpočívá před začátkem sezony a manželka bývalého gólmana Sparty Míša čas od času odpoví na instagramu fanouškům na všetečné dotazy. Tak se dostala i k otázce rodinných financí.

Půvabná Míša, která je maminkou pěti dětí, se nezalekla ani rýpavého dotazu, zda jí nevadí, že je na manželovi finančně závislá. „Takhle... Abych byla spokojená, nedělám v životě věci, co mi vadí. Nejsme firma, ani charita, jsme rodina. Každý v té rodině měl nebo má určitou roli. Muž hokejovou kariéru, která přinášela nějaké finančního ohodnocení, díky kterému jsme mohli jako takový balíček cestovat spokojeně po světě, rodit děti a fungovat jako spokojená rodina. A každý do té rodiny přinese něco jiného," napsala.

Odmítla také, že by ji manžel živil. „Finančně závislá na svém muži nějakou dobu nejsem. Dokonce jsem jednu dobu, když chytal v Čechách, měla větší měsíční výplatu než on, to mi hned narostl hřebínek,“ vysvětlila Míša, která vydělává třeba právě spolupracemi na instagramu.

Rozpovídala se také o tom, jaké je to být manželka hokejisty. Podle jejich slov to byl krásný hokejový život a na patnácti letech v zahraničí by nic neměnila. Ale pozor! „Být manželka hokejisty je fajn. A naše rada. Hokej jedině za hranicemi. Pokud můžeš, utíkej z Čech pryč,“ obula se na závěr do tuzemského hokejového prostředí.