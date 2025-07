Český pilot Formule 2 Roman Staněk: Narazil na Pitta!

Slavnému herci a idolu tisícovek žen Bradu Pittovi (61) mohl radit, jak hrát závodníka. Český pilot Formule 2 Roman Staněk (21) se pochlubil, jak potkal hvězdu Hollywoodu při natáčení filmu F1.

Stalo se to u ikonické zatáčky Eau Rouge na okruhu v belgickém Spa, kde si Staněk na byciklu zrovna osahával trať. Právě tam Brad natáčel jednu ze scén v roli fiktivního jezdce Sonnyho Hayese. „Podle trailerů je to pecka. Zatím jsem ten film neviděl, ale určitě se na něj chci jít podívat,“ těší se Staněk na snímek, který už běží v českých kinech.

Hvězda na MotoGP

Jako celebrita se při návratu MotoGP do Česka cítil i on sám. Spolu se skoro 220 tisíci fanoušků dorazil do Brna na závody. Nejlepší český jezdec ve formuli se neustále s někým fotil, podepisoval kusy oblečení, a dokonce jako host odmával poslední kolo sobotního sprintu. „V Brně byla fantastická atmosféra, ani jsem takovou nečekal,“ dodává Staněk k minulému víkendu.