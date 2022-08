Petrovští chtějí ošálit obra. Osmnáctka hraje na Hlinka-Gretzky Cupu o postup

Český výběr do 18 let bojuje v Kanadě mezi mládežnickou elitou na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

V nájezdech rozsekl úvodní drama s Finskem, i díky jeho hattricku osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Red Deeru složila Němce 7:2. Čtyřbodový Eduard Šalé byl hvězdou utkání, Češi se prostříleli do čela skupiny. K postupu do semifinále potřebují ještě bod. V posledním utkání s USA (dnes 19.00 SEČ) to může být úplně jiná liga, byť mladí Američané podlehli Finům. „Ukázali nám návod, jak na ně,“ připustil trenér Jakub Petr.