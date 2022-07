Před čtyřmi roky si postavili luxusní vilu na indonéském ostrově Bali. Rodina Salákových si tropické podnebí zamilovala a tráví tam řadu dní ze své dovolené. Protože hokejový brankář Alexander (35) po sezoně skončil kvůli sestupu krátké švédské angažmá, má nyní dostatek času na relaxaci v letní rezidenci i se svou početnou rodinkou.

Krásná vilka je druhým domovem rodiny, a tak si ji neustále zvelebují. Naposledy si pořídili pořádně velkou sochu Buddhy, která má přes dva metry. Manželka Michaela se pochlubila na Instagramu s celou anabází ohledně stěhování obří dekorace a umístění na zahradě. „Vždycky jsem doma chtěla mít velkého Buddhu,“ připsala k videu. „Krásnej, začínám přemýšlet, že jeden takovej by se hodil do Šárky,“ uvažovala nahlas nad sochou i pro domácnost v Praze.

Ale ani na Bali není vše jen růžové. Čeští občané musí mít pro pobyt víza a s tím jsou spojené drobné komplikace. Časové omezení je na třicet dní, a tak je nutno obnovovat povolení. „Včera jsme museli na imigrační. Prodloužit si víza. Abysme mohli zůstat dalších třicet dní,“ začala popis situace Míša. „Vyřízeno, uff. Za pět dvanáct. Minule jsme tu zůstali o pár dní déle po platnosti víz a platili jsme pěkně tučnou pokutu,“ svěřila se s nepříjemným zážitkem.

„Ani tentokrát nám ale víza nevystačí do konce pobytu, dostali jsme další na třicet dní a pak musíme vyletět z Bali. Tak plánujeme, kam se v Asii podíváme, kde jsme ještě nebyli,“ prozradila, že je zpátky v Evropě hned tak neuvidíme. Jak to tedy bude s kariérou úspěšného gólmana dál, to je zatím ve hvězdách.