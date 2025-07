Amatér se infiltroval do cílové rovinky kousek před závodníky. Dostal osmiměsíční podmínku

To byla rychlost! Ve středu se amatérský cyklista i přes bariéry dostal se svým kolem na cílovou rovinku ve Valence, kde jen pár minut poté sprintoval o výhru Jonathan Milan. Muže okamžitě „zlikvidovali“ organizátoři spolu s policií, zatkli a už nad ním dokonce i prokurátor vynesl verdikt. Ten zní: osmiměsíční podmíněný trest, zákaz vstupu na sportovní akce a pokuta 500 euro.

Nebylo to na letošní Tour de France poprvé, ovšem unikátní to bylo. Pelotonu, který se chystal ve Valence na spurt, zbývalo do cíle ještě několik minut, přesto se v cílové rovince cyklista objevil. Měl na sobě dokonce i dres jednoho z týmů účastnícího se Tour de France – Decathlon-AG2R la Mondiale.

Ovšem organizátoři okamžitě poznali, že se nejedná o člena pelotonu. Indicií bylo hned několik. Přijel ještě před vozem traťových komisařů, místo treter měl na nohou tenisky, černou, spíš bikovou, přilbu a také kolo měl jiné než jezdci francouzského týmu.

A tak se na muže okamžitě vrhli, sundali ho z kola, srazili na zem a hned zatkli.

Muž se na trať, kde poslední kilometr lemují bariéry, dostal tak, že je přelezl, nasedl na kolo a zamířil k cílové čáře.

Verdikt nad ním byl vynesen velmi rychle. Prokurátor Laurent de Caigny uvedl, že muž narozený v roce 1994, byl odsouzen za: „vstup do prostoru sportovní soutěže a její narušení, odmítnutí uposlechnout autority a napadení osoby v pozici veřejné moci.“

Za to si vysloužil podmíněný osmiměsíční trest odnětí svobody. K tomu také pětiletý zákaz vstupu na sportovní akce, protože už byl třikrát předtím odsouzen. Také musí zaplatit 500 euro (přes 12 tisíc korun) jako odškodné členovi Compagnies Republicaines de Securite (CRS), který při pokusu o zastavení muže na cílové čáře upadl na zem.