Jako lavina! Krasobruslařská show Taťjány Navkové, která je ženou mluvčího Kremlu, spustila vlnu reakcí. Zatímco litevští krasobruslaři přišli o vyznamenání, Ukrajinec Petrenko byl prezidentem Zelenským zbaven stipendia. Tímto krokem ale ukrajinská hlava státu pěkně naštvala proslulou krasobruslařskou trenérku, která si nebrala servítky a do prezidenta se pořádně obula.

Navková svou krasobruslařskou show rozdávala »polibky smrti«. Litevský pár Margarita Drobyazková a Povilas Vanagas mohou kvůli své účasti přijít o státní vyznamenání a Drobyazková navíc také o litevské občanství.

V show Peskovovy ženy vystoupil také Ukrajinec Viktor Petrenko (53), někdejší reprezentant Sovětského svazu. Ten se v představení ujal role otce postavy, kterou ztvárila Kamila Valijevová, jež si pro sebe v únoru urvala pozornost poté, co u ní vyšel najevo skandál s dopingem.

Tím ale pořádně vytočil ukrajinskou hlavu státu, Volodymyra Zelenského, který Petrenkovi zrušil stipendium. Krasobruslař ale vzápětí našel zastání u ruské trenérky Taťjány Tarasovové.

„Zelenskyj je největší hlupák. Jeho respekt k šampionům je nulový,“ řekla podle Sport RBK Tarasovová. „Jak může člověk, který nikdy nebyl spojen se sportem, připravit šampiony o peníze, které si zaslouží? Tohle je cirkus vedený cirkusákčm,“ ulevila si trenérka.

Podle ní se už Petrenko nevrátí do Ukrajinské krasobruslařské federace, což by ale vůbec nebylo překvapivé, vzhledem k tomu, že se někdejší olympijský šampion už před mnoha lety odstěhoval do Ameriky.