Abramovič otráven? Při mírových jednáních měl přijít o zrak

Abramoviče zachytili fotografové na letišti v Izraeli. Mířil přes Turecko do Moskvy. • Profimedia.cz, Reuters

Abramovič je třikrát rozvedený, teď by měl randit s kráskou z Ukrajiny • Reuters/Andrew Winning

Roman Abramovič je prý znovu zamilovaný. Paradoxně do ženy, která by měla pocházet z Ukrajiny, kterou jeho země vyvražďuje. • Profimedia.cz, Reuters

U ruského miliardáře (a stále ještě majitele fotbalové Chelsea) Romana Abramoviče a dalších nejméně dvou lidí zapojených do jednání mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války na Ukrajině se tento měsíc po schůzce v Kyjevě objevily příznaky možné otravy. S odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s věcí to dnes napsal deník The Wall Street Journal. S podobnou informací zároveň přišla investigativní skupina Bellingcat, která hovoří o symptomech odpovídajících „otravě chemickou zbraní".