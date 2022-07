Bývalý šéf formule 1 šokuje: Za Putina bych klidně schytal kulku, je to prvotřídní chlap

Myslíte to vážně? Někdejší šéf formule 1 Bernie Ecclestone (91) si pro sebe ukrojil pořádný krajíc pozornosti poté, co se zastal ruského prezidenta Vladimíra Putina. Muže, jehož armáda momentálně pustoší Ukrajinu a jehož vojáci znásilňují batolata či zabíjejí nevinné civilisty. Ostatně, i pro zabíjení nevinných občanů našel Ecclestone omluvu...

„Stále bych za něj schytal kulku. Je to prvotřídní člověk. Věří, že co dělá, je správné pro Rusko,” začal bývalý šéf formule 1 televizní rozhovor v pořadu Dobré ráno, Británie. „Bohužel, on stejně jako mnoho byznysmenů a stejně jako já, čas od času dělá chyby,“ připustil Ecclestone. Tím ale jakékoliv negativní vyjádření směrem k ruské hlavě státu uzavřel.

Vinu za to, jaká je situace na Ukrajině, přikládá Brit spíše Volodymyru Zelenskému : „Na Ukrajině mají takovou osobu, která bývala profesionálním komikem. A zdá se, že v té profesi chce pokračovat. Protože myslím, že kdyby o věcech přemýšlel, pokusil se s Putinem mluvit a naslouchat mu, mohl s tím něco udělat.“

Moderátor následně Ecclestonovi připomněl, že válku rozpoutal právě Putin, jehož vinou na Ukrajině umírají i civilisté. Naposledy se tak stalo například poté, co Rusové raketou zasáhli nákupní centrum. Během války ale nesmyslně útočili i na další cíle, jakými byla například porodnice. Tyto útoky ale Rusové většinou popírají, případně se bezdůkazně vymlouvají na to, že se v místech schovávali ukrajinští vojáci.

Na podobnou notu se naladila i bývalá hlava královny motosportu: „Zabíjení civilistů nebylo záměrné,“ omlouval kroky ruského prezidenta a raději poukázal na to, že i Američané podnikali vojenské operace v zemích, která s nimi nesouviseli.

Ecclestone také tvrdil, že Zelenskyj mohl svým přístupem zabránit mnohem více věcem, než Putin.