Hašek dá rozhovor ruské televizi: Jste fašista? zní jedna z poslaných otázek

Rusové zase pálí do Dominika Haška. Už krátce po vypuknutí války vyzval NHL, aby pozastavila smlouvy všem hokejistům z Ruska včetně Alexandra Ovečkina. Proti zemi, jež napadla Ukrajinu, se vymezuje nadále. Nyní se ohradil proti návratu Dmitrije Jaškina do KHL. Přišla další salva z mediálních kaťuší. Moderátor Match TV požádal Dominátora o rozhovor. „Nemyslíte, že jste s takovými výroky fašista?“ zněl jeden z jeho dotazů.

Novou vlnu nevole vyvolaly v Rusku poslední tweety brankářské legendy. Dominik Hašek vyzval českou vládu, aby přijala zákon zakazující našincům pracovat v říši prezidenta Putina. Tamní média do Dominátora šijí podle typického střihu. Zajeli do něj rovněž někteří bývalí hráči a trenéři.

Pro agenturu TASS se vyjádřil Valerij Kamenskij, člen Triple Gold Clubu, sdružujícího hráče, kteří vyhráli olympiádu, světový šampionát i Stanley Cup. „Jak souvisí hokej s politikou? Zřejmě během kariéry schytal hodně puků do hlavy,“ uvedl útočník, který na zimních hrách v Naganu trefil českého gólmana pukem do přilby.

Olympijský vítěz Alexander Koževnikov spílal Haškovi už v březnu, kdy český gólman vyzval NHL, aby kvůli válce na Ukrajině pozastavila smlouvy všem ruským hokejistům. „Zatímco bomby létaly na Bělehrad, Čech tiše vydělával miliony,“ připomněl Koževnikov válku v tehdejší Jugoslavii, do níž se zapojily země NATO a USA v roce 1999, kdy Hašek chytal NHL za Buffalo.

„Co mám na to říct, když Hašek jen blouzní. Možná má koronavirus. Z nějakých důvodů náhle mění své životní postoje. Dřív se s Rusy setkával, hrál tady a všechno bylo v pořádku. Teď se Dominik nějak změnil. Je to jen malý fašista, nemocný člověk,“ řekl Koževnikov nyní pro ruskou agenturu RIA Novosti.

Obránce Nikita Ščitov hrál s Haškem v jeho poslední sezoně ve Spartaku Moskva. „Byl to skvělý brankář, ale dobrý člověk a dobrý hokejista jsou dvě různé věci. Hrál v Rusku a vydělával velké peníze. Nevím, proč se mu to nelíbilo. Mám jedno vysvětlení. Po ráně Kamenského na olympiádě byl otřesen. Po ní to v hlavě nemá v pořádku,“ ušklíbl se.

V souvislosti s návratem Dmitrije Jaškina do KHL prokremelská média Haškovi podsouvají právě to, že v sezoně 2010/11 působil ve Spartaku Moskva a taky, že český reprezentant Jaškin pochází v Omsku. „Pamatujeme si, jak před dvanácti lety přišel naprosto zásadový Hašek do KHL? Během roku vydělal Dominátor asi 56 milionů rublů - zhruba 1,8 milionu amerických dolarů při tehdejším kurzu. Kde jinde by ve 45 letech vzal takové peníze? No, a teď Hašek odsuzuje českého hokejistu, který pustil politiku z hlavy a do Ruska přijel vydělat na sebe a svou rodinu. A taky vyzývá českou vládu, aby začala svým krajanům omezovat jejich práva. Taková je podle Haška demokracie. Takový je pokrytec a otevřený rusofob. Už není legenda, ale šašek,“ napsali na championat.ru.

Pokřik spustil rovněž Sport-Express. „Hašek pro mnohé nečekaně zapnul režim rusofob a po zahájení speciální operace soustavně kritizuje ruský hokej. I když Dominik sám hrál KHL. Hlasité výroky, jež vypouští v posledních měsících, připomínají směšné anekdoty. Je možné, že se tímto chováním snažil získat body ve své politické kariéře. Při volbě prezidenta Českého svazu ledního hokeje ale hněv olympijského vítěze proti Rusku nepomohl. Dominik prohrál s Aloisem Hadamczikem, kterého podpořilo 31 delegátů. Pro srovnání: Hašek dostal jen pět hlasů.“

Anton Anisimov je moderátorem kanálu Match TV, který patří energetickému gigantu Gazpromu a má tedy blízko k Putinovi. Při nedávné televizní debatě s poslancem ruské Státní dumy Sultanem Chamzajevem se právě Anisimov pustil do ruských tenistů Darji Kasatkinové a Andreje Rubljova za jejich protiválečné výroky. Nyní Haška požádal o rozhovor a poslal otázky. Byly mezi nimi i tyto: Před deseti lety jste se vyznal v lásce k Rusku, namaloval jste na přilbu Chrám Vasila Blaženého. Chcete na to všechno zapomenout? Považujete Rusy za fašisty? Považujete ruské sportovce za fašisty? Nemyslíte, že s takovými výroky jste fašista?

„Reakce jsou vždycky nějaké. Nemám s tím problém, dotazy mi přišly spíš nezajímavé a nebylo jich moc. Požádal jsem tedy, aby mi poslali další, aby rozhovor byl pořádný, případně, jestli můžu poslat vzkaz ruským sportovcům. Odpovědi přeložím do ruštiny. Napíšu za sebe, co si myslím, samozřejmě nijak útočně. Tím to uzavřeme,“ sdělil Sportu Dominik Hašek.