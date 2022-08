Kouč Sparty obdaroval »postřeleného« fanouška: Lidumil Priske

Má srdce na pravém místě. Kouč Sparty Brian Priske (45) rozveselil fanouška, kterého na konci zápasu v Mladé Boleslavi (3:1) trefil balon do obličeje.

Nejenom body dělají trenéra. Lodivod rudých podtrhl sparťanskou třetí ligovou výhru v řadě milým gestem. „Kluk dostal poměrně velkou ránu a plakal, tak jsem chtěl, aby odcházel ze stadionu s dobrým rým pocitem. Naštěstí jsem měl po ruce míč a mohl jsem mu ho dát,“ svěřil se Priske.

Náhrada za Hancka

Jeho tým zvládl první zápas bez odcházejícího kapitána Dávida Hancka (přestoupil za 200 milionů korun plus dalších 50 milionů za bonusy do Feyenoordu Rotterdam) na výbornou. Přitom právě bez něj si dánský lodivod nedokázal sestavu Letenských představit a se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým denně debatovali o rozšíření kádru. Mač v Boleslavi jim však ukázal, že Zelený dokáže ve stoperské dvojici za »Hanciho« zaskočit. Se Sörensenem působili jistým dojmem, Dán navíc i skóroval. „V základní sestavě se chytli dobře. Progres v minulé sezoně také ukázal Vitík. Máme tu i Panáka a mladého Vydru. Tím ale neříkám, že kádr je uzavřený,“ svěřil se Rosický. Vypadá to, že ve sparťanské obraně to nebude zase tak zlé.