Věčný Sparťan? Případ reprezentanta Jankta: Zamilovaný visí v Edenu, a přitom se upsal na Letné

Řím s aureolou Věčného města je výjimka, protože jinak nic netrvá na furt. Ani mantra českých komunistických kolaborantů: „Se Sovětským svazem na věčné časy.“ Ani věrnost Jakuba Jankta (26) Slavii.

V muzeu v Edenu visí jeho fotka s věnováním: „Pro mojí milovanou Slávii,“ na dresu Sampdorie Janov. Pomiňme úsměvné chyby v diakritice při prostém konstatování faktu, že se Jankto na bezplatné roční hostování z Getafe upsal Spartě.

Trapnost

Je z toho kvůli nevraživosti pražských »S« celorepublikový poprask. Umocněný tím, že fotbalisté při »antré« v novém klubu pronášejí trapnosti, které by se ujaly v bezduchých taškařicích Kameňák 6 a 7, kdyby se je rejžovi Troškovi při trošce smůly pro českou kinematografi i povedlo natočit. A tak si odchovanec sešívaných a reprezentační záložník Jankto plácl se sportovním ředitelem rudých Tomášem Rosickým (41) a slíbil mu, že chce v jeho souboru zůstat na věky. „Sparta je pro mě ideální klub. Doufám, že to nebude jenom na rok, a že mě potom třeba Sparta koupí, budoucnost bude daleko zářivější a já tu budu moci strávit třeba několik šťastných let.“ Tak pravil Jakub Jankto.

Workoholik

Zní vám to od plejera, jenž se dušoval: „Hrál jsem za Slavii, jsem slávista, v tomhle jsem věrný,“ až zvráceně? Asi, no jenže klubismus neklubismus, takhle to dnes prostě chodí. Co má říkat plejer, který se ve španělském mančaftu ocitl v pozici »nepotřebný«, a je blažený, že ho angažoval věhlasný tuzemský oddíl, když rodná Slavia o něj ani okem nezavadila. Zkrátka: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Fans Sparty budou od Jankta chtít, aby na place pěl sakra hlasitě a vyhrál pro ně říjnové derby ve Vršovicích. Aby coby podnikatel v realitách, v pohostinství a ve videoherním odvětví naplnil své workoholické krédo: „Když mi někdo řekne, že v neděli nedělá, tak letí. To v mých firmách neexistuje.“ Takže v neděli bude na třídě Milady Horákové v rudém triku makat v lize proti Olomouci jako ďas?

Jankto má brát na Letné zhruba 1,5 milionu korun měsíčně, přičemž se Sparta o jeho gáži na půl podělí s Getafe.

Putování Jakuba Jankta

2014 - Slavia -> Udine, 19 mil. Kč

2018 - Udine S. -> Janov, 390 mil. Kč

2021 S. - Janov -> Getafe, 150 mil. Kč

2022 - Getafe -> Sparta, hostování