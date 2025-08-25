Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi opouští Spartu, Everton měl poslat nabídku na Součka
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 25. srpna 2025
Nedělní zprávy se oficiálně potvrdily - Ermal Krasniqi opouští Spartu a míří do Legie Varšava. Kosovský křídelník bude v Polsku na hostování do konce sezony, součástí dohody je i opce na přestup.
West Ham řeší výsledkovou krizi, fanoušci volají po posilách, ale na stole jsou stále i odchody z klubu. Jak informoval novinář Guardianu Jacob Steinberg, klub se nebrání odchodu argentinského středopolaře Guida Rodrígueze. Zajímavější info ale doplnil o českém reprezentantovi Tomáši Součkovi. Na záložníka měla přijít nabídka z Evertonu, kterou měli „Kladiváři“ odmítnout.
Christos Zafeiris dle očekávání přicestoval do Soluně, aby formálně dokončil přestup do PAOKu. Příjezd reprezentačního záložníka byl vysoce sledovaný. Hráče, který by měl v soutěžním zápase obléct černobílý dres až v zimě, přivítaly na letišti davy zpívajících fanoušků, které čekaly na hvězdnou posilu několik hodin. Zhruba ve 14:45 hodin českého času se mladík na letišti objevil, ihned byl zavalen davy novinářů i fanoušků, rozdal pár úsměvů a rychle se prorval do přichystaného automobilu. Následovat bude přesun na zdravotní prohlídku a podpis smlouvy. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. srpna 2025
Tenhle příběh ještě u konce není. PAOK v neděli vyhrál doma nad AEL Larissou 1:0, jeho kouč Razvan Lucescu pak na tiskové konferenci promluvil o Christosi Zafeirisovi, který by měl v pondělí odpoledne do Soluně přiletět zkompletovat svůj transfer ze Slavie.„Je to důležitý přírůstek. Skvělý tah z marketingového hlediska. Hráč národního týmu, mladý, dynamický, box-to-box, s velmi dobrým profilem pro tým,“ chválil rumunský trenér řeckého středopolaře, který o přestup již několik týdnů eminentně stojí. Vítězné utkání sledovali osobně přímo ze stadionu Zafeirisovi rodiče, přijali pozvání klubu.
Blíží se další odchod ze Sparty. Křídelní hráč Ermal Krasniqi chyběl v nominaci na nedělní utkání proti Dukle Praha (3:2). Podle polských médií jedná o odchodu na hostování do Legie Varšava, součástí dohody by měla být opce na trvalý přestup. „Ano, vypadá to tak, že je blízko k tomu, že odejde jinam,“ odpověděl trenér Brian Priske na tiskové konferenci na přímý dotaz deníku Sport.
Druholigové Ústí nad Labem rozšířilo svůj kádr o dvě zahraniční akvizice. Belgický útočník Franck Idumbo, bývalý mládežnický reprezentant a odchovanec Gentu, dorazil z Lovaně, kde v juniorském týmu nastřílel 23 gólů v 53 zápasech. Jeho starší bratr Stanis hraje za Sevillu. Seydil Toure, jenž má díky české matce a senegalskému otci občanství obou zemí, prošel akademií Charltonu. Skautské oddělení Severočechů zároveň posiluje někdejší hráč Žižkova, Jihlavy či Dunajské Stredy Lukáš Bodeček.
Angličan Jonathan Rowe našel po nuceném konci v Marseille nové angažmá v Boloni. Reprezentační útočník do 21 let si musel hledat nové působiště poté, co ho vedení Olympique kvůli potyčce v šatně se spoluhráčem umístilo tento týden na přestupní listinu. Na odchodu z Marseille je i druhý aktér bitky Adrien Rabiot.
Na vidinu evropských pohárů se v létě snažila Sigma Olomouc nalákat lídra Teplic Daniela Trubače. Následně se o Trubače začal zajímat Baník, jak už dříve uvedl iSport. Přestože by Ostravští museli pořádně sáhnout do pokladničky, trenér Severočechů Zdenko Frťala skutečně zájem Baníku o jeho oporu potvrdil.
Jeden z konkurentů Patrika Schicka Victor Boniface nakonec z Leverkusenu neodejde na hostování do AC Milán. Podle informací časopisu Kicker italský fotbalový klub odstoupil od dohody po zdravotních testech. Boniface měl v minulosti dvakrát natržené zkřížené vazy a zástupcům Milána se zřejmě stav jeho kolena nelíbil.
Spartu by podle polských médií měl opustit kosovský křídelník Ermal Krasniqi, který má namířeno do Legie Varšava. Podle novináře Konrada Fersztera už v Polsku absolvuje zdravotní prohlídku. Šestadvacetiletý fotbalista přišel na Letnou loni v létě, v Chance Lize má bilanci 4+3, do základní sestavy Pražanů se ale natrvalo nikdy neprosadil.
Míchel, trenér Girony, se vyjádřil na tiskové konferenci před ligovým utkáním proti Villarrealu k možnému odchodu Ladislava Krejčího, o kterého se zajímá anglický Wolverhampton. „Přestupový trh je stále otevřený. Proto hráč, který je dnes s námi, může být zítra pryč. To jsou pravidla, kterými se musíme řídit,“ řekl španělský kouč. „Je v pořádku a trénoval normálně. Vnímám situaci, že máme šest, sedm hráčů, kteří by mohli odejít. Musíme počkat, uvidíme, jak bude vypadat kádr po konci přestupového období. Moje starost je teď Villarreal,“ citoval Míchela španělský server Marca.
Zprávy ze dne 23. srpna 2025
Přestupovou bitvu o anglického reprezentanta Eberechiho Ezeho vyhrál Arsenal. Za sedmadvacetiletého ofenzivního záložníka, kterého chtěl i Tottenham, zaplatí Crystalu Palace podle médií 60 milionů liber (1,7 miliardy korun). Eze v Arsenalu strávil několik let jako hráč žákovských týmů, profesionální kariéru pak zahájil v druholigovém Queens Park Rangers. Dnes ho Arsenal před ligovým zápasem s Leedsem představil jako novou posilu, která bude mít na zádech číslo 10.
Jaká je aktuální situace ohledně transferu Ladislava Krejčího do Premier League? Girona a Wolverhampton už mají být na všem dohodnutí, španělský novinář Ivan Quirós ale na síti X upozorňuje, že český reprezentant si ještě chce vzít pár dní na definitivní rozhodnutí. V neděli by za svůj současný klub dokonce mohl nastoupit na hřišti Villarrealu.
Už před pátečním duelem s Chelsea bylo jasné, že Graham Potter, kouč West Hamu, hraje o svou budoucnost. Hammers sice po Paquetově dělovce vedli, pak ale přišla smršť, pět branek, fanoušci předčasně opouštěli ochozy London Stadium. „Jeho nejlepší zápas na lavičce Chelsea,“ komentoval utkání jeden divák na sociálních sítích a připomněl tak, že Potter dříve vedl právě i Blues.
„Ani Brumbál by tohohle Pottera nezachránil,“ psal další. Vesměs čelí (stále ještě) kouč West Hamu velké kritice z řad příznivců klubu, téměř liduprázdné domácí sektory na konci duelu s Chelsea budiž důkazem. Jeho konec v celku, za který nastupují i Tomáš Souček s El Hadji Malickem Dioufem, se tak zdá být čím dál blíž.
Částka, o které se spekuluje, ukazuje na jeho kvalitu. Ladislav Krejčí by mohl po jediném roce vyměnit Gironu za Wolverhampton, účastníka anglické první ligy. „Nechci srovnávat oba kluby, ale Premier League je nejvíc. Byl by dost na očích,“ komentoval možný přestup Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů z roku 2005. Co by reprezentačního obránce mohlo čekat? A obstál by? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. srpna 2025
Brněnský Artis byl blízko k oznámení další posily. Klub jednal o příchodu ukrajinského obránce Jehora Macenka z polského Slasku Wroclav. Nakonec z toho sešlo a Petr Kuba, generální ředitel Artisu, popsal na sociální síti X průběh celého jednání. Když už stačilo podepsat smlouvu, na které byly obě strany domluveny, tak si hráč najednou řekl o víc peněz.
Francouz Dominique Simon odešel z Pardubic na hostování do Tatranu Prešov, který hraje nejvyšší slovenskou soutěž. Součástí dohody je i opce na přestup pětadvacetiletého záložníka.
Už se zdálo, že klenot Crystalu Palace zamíří do Tottenhamu. Jednání o příchodu Eberechi Ezeho se ale tak táhla, až přišla pro fanoušky Spurs velká rána. Arsenalu se zranil Kai Havertz, a tak se rozhodl rychle jednat. Hlavní severolondýnský rival podle britských médií rychle přesvědčil hráče i Crystal Palace a uzavřel dohodu o přesunu Ezeho na Emirates.
V pátek má ladný technik absolvovat zdravotní prohlídku a následně s Gunners podepsat smlouvu. Tottenham tak musí hledat jinde, ofenzivu posílit potřebuje. Stále má zájem o Savinha z Manchesteru City, ti ale prozatím nechtějí nabídkám na prodej brazilského křídelníka příliš naslouchat. Pokud ale Spurs přitlačí na přestupní částce, může se situace změnit. City by následně hledali náhradu v Realu Madrid, odkud by mohl dorazit jiný Brazilec - Rodrygo.
Zálohu Dukly Praha posílil Slovák Jakub Kadák. Čtyřiadvacetiletý středopolař přišel na Julisku ze švýcarského FC Lucern a v klubu podepsal smlouvu na tři roky.
PAOK se chystá dokončit tolik diskutovaný přestup Christose Zafeirise ze Slavie. Řecký záložník má dorazit v pondělí na letiště v Soluni, kde podstoupí lékařskou prohlídku a následně podepíše smlouvu. Ta má vejít v platnost až v zimě, tedy pokud se nezmění klíčové okolnosti. Řecký klub totiž podle tamních médií stále doufá, že Slavia uvolní hráče dříve, aby se mohl okamžitě zapojit do týmu trenéra Razvana Lucesca.
Klub z Edenu nyní Zafeirise pouštět nechce, nenašel totiž adekvátní náhradu. Přesto podle řeckých zdrojů zůstává otevřená možnost, že se situace do konce srpna změní a obě strany se domluví, případně i s finanční kompenzací, na okamžitém přesunu.