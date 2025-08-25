Tenisová hvězda Hantuchová otevřeně: Pravda o anorexii
Kolem její figury se vedly živé debaty. Veřejnost tenistku Danielu Hantuchovou (42) v průběhu kariéry obviňovala, že trpí anorexií. Jenže jak teď půvabná Slovenka prozradila, pravda byla trochu jiná.
Když se Daniela Hantuchová dívá na fotografie, na kterých je před 22 lety, sama jen kroutí hlavou. Na kurt Wimbledonu nastupovala tenistka vysoká 181 centimetrů, která vážila pouhých 55 kilogramů. „Vždyť vypadá jako chodící kostra,“ komentovali tehdy její vzhled fanoušci. Žebra jí vykukovala a na rukou se rýsovaly jen svaly, jinak byla kostra pokrytá kůží.
Bývalá tenisová hvězda přiznala, že prožívala složité období. Velice ji poznamenal rozvod rodičů. Útěchu nalezla v trénincích, do kterých se ponořila o to víc. Jenže zároveň se dostavil efekt úbytku na hmotnosti. „Dnes se velmi věnujeme tématu mentálního zdraví a mnoho hráčů si bere pauzy, aby své problémy řešilo. Naše generace byla nastavená tak, že cokoliv se děje mimo kurt, tak není důvod k přerušení hry,“ řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport.
Trpěla tedy anorexií? „Já ani nevěděla, co to slovo znamená. Jen jsem víc trénovala a spalovala jsem víc kalorií. Říkala jsem si, že když chci něčeho dosáhnout, tak je to pouze v mých rukách. I když jsem na dně, tak jediný, kdo mě z toho dostane, jsem já sama,“ prozradila pravdu o domnělé nemoci.