Atletka Hejnová odhalila drsné následky Survivoru: Zmizely mi vlasy i menstruace!
Polykala koňské tréninkové dávky, je dvojnásobnou mistryní světa! Tak jako Survivor ale překážkářku Zuzanu Hejnovou (38) nevyřídilo nic. Náročná reality show se ošklivě podepsala na jejím zdraví.
O následcích nekompromisní reality show se rozpovídala v novém vydání magazínu Blesk pro ženy! A byla to mrazivá zpověď. „Extrémně mi padají vlasy. Mám jich snad půlku,“ prohrábla si prořídlou hřívu.
To ale nebyl po návratu z ostrova do Česka zdaleka jediný trabl. „Hodně dlouho jsem byla unavená, brala vitaminy, minerály a menstruaci jsem taky dostala až třeba za dva měsíce po návratu,“ přiznala, než doplnila: „Takže pro tělo záhul a nějakou dobu mi trvalo, než se vrátilo do normálu.“
Přesto nad soutěží nezlomila hůl. Další účasti by se nebránila, připravovala by se ale jinak. „Třeba bych nabrala nějaká kila. Tuků jsem tolik neměla, takže mi šly hrozně rychle dolů, a tím pádem i energie a síla,“ pokračovala maminka dvouletého Matyáše.
Placky po 15 letech
Trvalo to, ale dočkaly se! Hejnová, Helceletová (dříve Rosolová), Bergrová a Bartoníčková včera po 15 letech převzaly stříbro ze štafety 4x400 m na halovém MS v Dauhá 2010. Do cíle doběhly čtvrté, ale diskvalifikovány pak byly kvůli dopingu jak soubory z Jamajky, tak následně i Ruska. „Zlato mají Američanky, dál se už asi neposuneme,“ směje se Helceletová.