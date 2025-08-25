Zemřela motorkářská legenda Marek Němeček (†55): Děsivá smrt uprostřed noci!
Z pátka na sobotu se odehrála na dálnici D10 hrůzostrašná scéna. Při tragické dopravní nehodě zemřela legenda roadracing scény Marek Němeček (†55).
Lehce po třetí hodině ranní v sobotu se ozval na dispečink policie svědek, který nahlásil dopravní nehodu. Vyšetřovatelé uzavřeli dálnici D10 až do téměř osmé hodiny. Podle dostupných informací zatím z nejasných příčin narazil motorkář do svodidel a přelétl na protější stranu dálnice.
Řidiči za tmy neměli šanci zahlédnout na zemi zraněného. Několik aut tak motorkáře na zemi v protisměru přejelo. Jeho motorka zůstala v původním směru. Vzhledem k tomu, že obětí se stal zkušený jezdec Marek Němeček (†55), panují dohady nad příčinou pádu. Mohlo mu vběhnout zvíře do cesty, vyhýbal se autu nebo mu to zkrátka „ujelo“.
Němeček patřil mezi legendy české motorkářské scény. „Dnes v noci přišel při havárii na dálnici D10 o život jeden z největších sympaťákŭ českého roadracingu Marek Němeček. Z dosud neznámých příčin byl při pádu vymrštěn ze svého motocyklu do protisměru, kde ho přejelo několik vozidel. Mára patřil k těm postavám, kterých si v depu nešlo nevšimnout, jeho svérázný humor, úsměv i ochota pomoci bude hodně chybět. Ať ti to nahoře jezdí, Máro,“ rozloučili se s ním kamarádi.
Při roadracingu jezdí závodnicí na uzavřených okruzích či v uzavřených ulicích měst. Závodí buď na nejrychlejší čas odjetých kol nebo na počet odjetých kol za předem stanovený čas.