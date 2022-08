Shakira zuří: Její ex Piqué porušil dohodu, na veřejnosti se líbá se studentkou!

Vztek. Přesně ten vře uvnitř popové zpěvačky Shakiry (45), která musí snášet pohled na svého bývalého přítele a fotbalistu Gerarda Piquého (35), jak se na veřejnosti líbá se studentkou a pracovní kolegyní Clarou (23). Dlouholetý bek Barcelony tím ale porušil dohodu ohledně nových partnerů.

Slavný pár, který spolu byl 11 let a má dvě děti (devítiletého Milana a sedmiletého Sašu), se rozešel v červnu. Kvůli dětem se domluvili, že po dobu jednoho roku se s novým partnerem či partnerkou nebudou ukazovat na veřejnosti. Jenže Piqué tuto dohodu porušil.

Líbačka se studentkou

Na festivalu Summerfest Cerdanya v Katalánsku byl přistižen po boku mladé slečny, kterou vášnivě líbal. Dívka se jmenuje Clara Chia Martiová, a je studentka. Kromě toho ale pracuje v PR oddělení Piquého firmy Kosmos, která se věnuje mediálním aktivitám. Natočila například dokument o fotbalistovi Antoinu Griezmannovi. Martiová zde organizuje události.

„Jsem nadšená, je evidentní, že Gerard a Clara spolu chodí. Vidím, jak to mezi nimi jiskří. To Shakiru dost naštve, protože to je Gerard Piqué, jakého neznáme. Nikdy jsem ho neviděla chovat se takhle vedle Shakiry,“ prozradila španělská reportérka Laura Roige v jednom z rozhovorů. Podle zdrojů Daily Mail je slavná zpěvačka vytočená hlavně kvůli porušení dohody.

Chrání si soukromí

Že to čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů myslí s novou známostí vážně, dokazuje i fakt ohledně Clařiného instagramu. „Lidé z jeho okolí mu pomáhají udržet vztah v diskrétnosti. Proto má Clara zamčený instagramový účet. Už jen to dokazuje, že to s novou přítelkyní bere seriózně,“ řekl nejmenovaný zdroj anglickému deníku The Sun. Shakira je tedy na svého někdejšího partnera naštvaná, ale to je momentálně vše, co může dělat.