TOP přestupy třicátníků: omyly Barcy, tah Ronaldem a italská pikantérie

Léto ve znamení třicátníků? Může být. Po Robertu Lewandowskim či Sadio Maném potkal velký přestup dalšího zkušeného fotbalistu - z Realu Madrid do Manchesteru United míří defenzivní záložník Casemiro. Částka? Bez bonusů 60 milionů eur, čímž se Brazilec zařadí na druhé místo v historicky nejdražších transferech hráčů po třicítce.

Jeden ze členů zlaté novodobé éry Realu. Společně s Tonim Kroosem a Lukou Modričem vytvořili nepřekonatelnou záložní trojici, která pomohla vyhrát čtyřikrát Ligu mistrů. Brazilec patří mezi defenzivní specialisty, svoji hru má založenu na důrazné a fyzické hře. Cizí mu však není ani střílení branek - umí se prosadit střelou z dálky či ze standardek. To všechno se „rudým ďáblům“ bude určitě zamlouvat.

Do Barcelony přišel v rámci balíčku za tehdy 23letého brazilského záložníka Arthura. Ale čas v Katalánsku si moc neužil. Nedokázal se pořádně prosadit. Minulou sezonu navíc strávil na hostování v Besiktasi. Smlouvu má na Camp Nou až do roku 2024.

Přivítání polského útočníka Roberta Lewandowského na Camp Nou po přestupu do Barcelony

Přivítání polského útočníka Roberta Lewandowského na Camp Nou po přestupu do Barcelony • Foto Reuters

Nepovedený transfer. Do Barcelony přišel v 29 letech za 40 milionů eur z Číny. Ale angažmá dopadlo fiaskem. Po necelých dvou letech se znovu za podobnou přestupovou částku vrátil do Asie.

Kalidou Koulibaly se po svém příchodu do Chelsea zařadil do její základní sestavy

Kalidou Koulibaly se po svém příchodu do Chelsea zařadil do její základní sestavy • Foto profimedia.cz

Říká se mu skála. Již několik let se o jeho velkém přestupu z přístavního města šuškalo, ale nikdy k ničemu nedošlo. Nakonec po něm sáhla letos v létě Chelsea, který potřebovala zacelit díru po Antoniu Rüdigerovi.

Radja Nainggolan (30): AS Řím > Inter Milán

Sezona: 2018/19

Cena: 38 milionů eur

Belgický chameleon odváděl v AS Řím super služby, ale chtělo to změnu. Ovšem odchodu z italské metropole to nebylo ono. V Interu se nechytil, hostoval v Cagliari a nyní působí doma v Antverpách, kde se narodil.