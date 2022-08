Řidič auta, které smetlo kamarády horolezce Jaroše: Už jednou způsobil smrt!

Tragédie. Nijak jinak se ani smrt dvou horolezců, Matěje Molcára a Zikmunda Schwarzkopfa mladšího, nazvat nedá. V pondělí večer je srazil řidič, který z místa nehody ujel, a nechal je zemřít. Ukázalo se, že viník porušuje zákazy za volantem už 20 let. Smrt navíc nezpůsobil poprvé.

Podle informací Blesku má viník už na kontě jednu oběť z dřívějška. „On už před pěti lety při couvání srazil starší paní, která spadla tak špatně, že se smrtelně zranila,“ popsali Blesku místní. „Dostal zákaz řízení a stejně jezdil dál, i opilý," dodali. Za sražení starší paní tehdy vyfasoval od soudu podmínku a zmíněný zákaz řízení.

Nyní ho už vězení pravděpodobně nemine. Za usmrcení kamarádů horolezce Radka Jaroše (58) a šéfů outdoorové firmy HighPoint Zikmunda Schwarzkopfa ml. a Matěje Molcara, může od soudu dostat až pět let.

To ale některým lidem nepřipadá jako dostatečný trest. Matějova maminka udělá vše pro to, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. „Postarám se o to se stejným nátiskem, jako měl Matýsek. Nezklamu ho a o holky se taky postaráme,“ reagovala na jednoho z komentujících.