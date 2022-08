Tragické úmrtí Jarošova kamaráda Molcára: První slova zdrcené rodiny!

Možná stačilo jen poskytnout první pomoc a šance na přežití by byla větší. Namísto toho se ale řidič, který v pondělí večer srazil v Adršpachu dva horolezce, rozhodl sešlápnout plyn a ujet. Oba sportovci a přátelé známého horolezce Radka Jaroše pak na následky nehody zemřeli. Rodina mladšího z nich teď uveřejnila první slova, nad kterými se jen těžko zadržují slzy.

Na sociálních sítích se nejprve rozepsala Molcárova maminka, která zveřejnila fotografii se svými potomky, kterých bylo dohromady pět. Po pondělní nehodě už je ale jasné, že horolezec Matěj se bohužel se svými sourozenci ani maminkou nikdy znovu neshledá.

„Všechny moje děti… jen jedno mi chybí. Matýsku dej si tam nahoře s dědou panáka. Hlavně si v deset večer, až budete ležet v posteli u televízoru a pozerať zvieratá, dejte keksíky s mliečkom,“ napsala na sociální sítě Matějova maminka, která se evidentně v myšlenkách vrátila do dětství svého syna.

„Miluju tě, lásko moje. Ty moje kobliho. Navždy budeš můj milovaný syn a kdykoliv se budeš chtít poradit nebo mi říct, co tě trápí, přijď za mnou. Jsem tady pro tebe vždy a navždy zůstanu. Nikdy tě neopustím, koblížku můj,“ zní slova zdrcené mámy.

Kromě ní ale na Matěje čekala také partnerka a roční dcerka. Ta bohužel ani neměla dost času na to, aby svého tatínka poznala a jeho tvář si bude nejspíš pamatovat pouze z fotek.

„Lásko naše, navždy tady budeš s námi. Jsi ten nejlepší táta a manžel na světě. Moc tě s Karličkou milujeme a vždy budeme,“ napsala ke společné fotce partnerka Martina, kterou nezodpovědný řidič připravil o přítele a tatínka její dcery.

„Bude z ní šikovná holka, horalka a sportovkyně po tátovi, to se neboj. Budeme jí všichni o Tobě vyprávět, vždy tu budeš s námi. Milujeme tě, navždy,“ uzavřela svůj příspěvek černým srdíčkem.

Nehoda, při které Matěj zemřel spolu se svým kolegou a horolezcem Zikmundem Schwarzkopfem, se odehrála v pondělí kolem 22:00 hodiny. Řidič osobního auta tehdy oba muže srazil na horním parkovišti a od nehody ujel. Policie později objevila odstavený vůz a řidiče dopadla. V případě odsouzení muži hrozí až pět let vězení.

Právě to se však lidem nezdá jako dostatečný trest za smrt dvou lidí a neposkytnutí pomoci. Matějova maminka je ale odhodlaná udělat maximum pro to, aby zákonu bylo učiněno zadost: „Postarám se o to se stejným nátiskem, jako měl Matýsek. Nezklamu ho a o holky se taky postaráme,“ doplnila v reakci na jednoho z komentujících.