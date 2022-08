Matka napadeného chlapce po telefonátu s Ronaldem: Nejarogantnější člověk vůbec

Stačil jeden prudký pohyb, jeden zkrat, a skandál byl na světě. O fotbalistu Manchesteru United Cristiana Ronalda (37) se po dubnovém útoku na autistického chlapce začala zajímat i policie. Nyní promluvila matka chlapce o telefonátu s hvězdným Portugalcem. Podle ní Ronaldo matku mimo jiné varoval, aby nezkoušela dát případ k soudu, protože má dobré právníky.

Co se vlastně stalo? Po dubnové prohře 1:0 proti Evertonu Ronaldo cestou do šaten rozbil mobil autistickému klukovi jménem Jacob (14). Policie nedávno případ uzavřela s varováním pro Ronalda. Nyní se pro deník The Mirror svěřila Jacobova matka Sarah, jak probíhal telefonát mezi ní a Ronaldem. Den po incidentu volal Sáře muž jménem Sergio, který jí oznámil, že její syn se setká s Ronaldem. Odmítla. „Víte vůbec, kdo je Ronaldo?“ zeptal se Sergio. O něco později došlo k telefonátu s pětinásobným vítězem Zlatého míče.

„Vím, že ten kluk má problémy,“ řekl Ronaldo. „Můj syn nemá problémy, má handicap. Vy jste ten, kdo má problémy,“ odvětila Sarah. Útočník Red Devils trval na svém, že nic špatného neprovedl. Nikoho prý nekopal, nezabil ani neuhodil. „Nikomu jste neublížil? Vždyť jste mu zranil ruku,“ připomněla matka chlapce, která vítěze EURA 2016 za nejarogantnějšího člověka, jakého kdy potkala. Navíc má obavy, že to Ronaldovi jen tak projde bez větších následků.

Fotbalista poté zastrašil matku malého příznivce, ať nezkouší dávat případ k soudu. „Říkal, že má dobré právníky, prý vyhraje. Projde všemi kroky, a také mi sdělil, že si umí pohrávat s médii,“ popsala Sarah, která dodala, že jejího syna ani jednou neoslovil jménem, a jí neustále říkal Jack. „Stavěl mě do role, že já jsem vlastně ta špatná. Bylo mi do pláče.“ Sarah hodlá proti Ronaldovi podniknout právní kroky.