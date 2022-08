Pojede vyjednavač Rodman do Ruska? Zákaz od amerických úřadů!

Plánovaná cesta basketbalového bouřliváka Dennise Rodmana (61) do Ruska se zřejmě neuskuteční. Bývalý hvězdný hráč chtěl vyjednávat o propuštění vězněné americké basketbalistky Brittney Grinerové (31). Ta byla v Rusku odsouzena k devítiletému trestu za držení drog. Rodmanovi podle agentury TASS cestu zakázaly americké úřady.

Právníci Grinerové se proti rozsudku odvolali a je známo, že v současné době probíhají mezi Washingtonem a Moskvou neveřejné rozhovory o možné výměně vězňů, jejíž součástí by byla i americká basketbalistka.

Rodman nicméně o víkendu televizi NBC řekl, že se chce do Ruska vydat osobně a dosáhnout propuštění Grinerové. „Dostal jsem povolení jet do Ruska a pomoct té holce,“ prohlásil Rodman. Neupřesnil přitom, kdo mu povolení k návštěvě Ruska udělil.

Nyní se zdá, že to s udělením povolení není tak, jak basketbalista prezentoval. „Domníváme se, že cokoliv jiného než další jednání prostřednictvím zavedených kanálů by mohlo zkomplikovat a brzdit naše snahy o osvobození Grinerové,“ nechal se slyšet mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Zdůraznil, že americkým občanům se doporučuje necestovat do Ruska z řady důvodů, z nichž v neposlední řadě je hrozba neoprávněného zadržování.