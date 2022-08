Ratajová byla u dvou sporných momentů, každý »zrátali« jinak: Červená? Špatně!

Už jste se někdy dohadovali, jestli auto projelo na červenou, nebo ještě na oranžovou? Policistka Lucie Ratajová (42) zažila o víkendu něco podobného v roli fotbalové videorozhodčí, jen šlo o jinou barvu: červená, nebo žlutá?

Video, resp. videorozhodčí coby pomocníci borce s píšťalkou měli eliminovat ty největší přehmaty. Občas je však sami způsobují.

V 56. minutě zápasu Brno – Slavia (0:4) sudí Klíma už chtěl zahájit hru poté, co ztrestal žlutou kartou faul slávisty Ousoua. Vtom ho VAR Kocourek s asistentkou Ratajovou zavolali k monitoru. V čase 56:38 už vyrážel zpět za hráči přesvědčen o červené kartě, kterou Ousouovi následně dal. „Rozhodčí na základě intervence VAR nesprávně vyloučil hostujícího hráče za zmaření zjevné brankové možnosti. Faulující byl sice posledním obráncem, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by byla dostatečným trestem. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci,“ zhodnotila včera komise rozhodčích výrok jako nesprávný, leč akceptovatelný.

Ono je nakonec štěstí i to, že duel byl prakticky rozhodnutý (stav byl 0:3) a Slavia hraje zítra proti Teplicím – kdyby měla Spartu či Plzeň, to by byl poprask!

Svlékač vyvázl

Zarážející je, že Lucie Ratajová byla ve funkci asistentky VAR i o den dříve na Spartě (s Bohemians 1:1), kde se odehrála podobná situace s jiným verdiktem. Sparťan Sörensen tam unikajícího Puškáče zastavil tak, že ho chytil za trenky... „Rozhodčí správně udělil domácímu hráči žlutou kartu za zmaření slibně se rozvíjející akce. Faulující hráč byl sice v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící hráč musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci,“ popsala komise. Na Letné se na červenou nejelo a videopomocníci správně verdikt neměnili.

Vylučoval i Fillo

Co našel, to podal. Jen zlínský záložník Martin Fillo (36) zvolil pozici, v jaké sám ty karty vídá... Rozhodčímu Nehasilovi se totiž vysypala kapsička a Fillo přispěchal s pomocí. Nejdřív tedy sudímu z legrace ukázal červenou a ten z toho byl poněkud zaskočený. Snad proto si vzal jen kartu a s notýskem, který také vytrousil, se mu musel nálezce pár sekund poté ještě připomínat. Každopádně šlo o jeden z mála zábavných momentů bezbrankového zápasu Teplice – Zlín.