Komplikace pro Žižkov. Stát se zbavil nemovitosti u stadionu, klub v problémech?
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal v aukci bývalou budovu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) na pražském Žižkově. Nemovitost v dezolátním stavu se vydražila za 387 milionů korun. Přestože samotný objekt čeká demolice, jeho hodnota spočívá především v přilehlých pozemcích, které leží u fotbalového stadionu Viktorie, tedy v mimořádně lukrativní lokalitě na pomezí Žižkova a Vinohrad a nabízejí potenciál pro výstavbu rezidenčního bydlení.
Radnice Prahy 3, která je vlastníkem stadionu, o nemovitost usilovala s tím, že by ji využila jako vstupní prostor a zázemí pro sportoviště. Mluvčí klubu Pavel Werner pro server PrahaIN.cz upozornil na možný dramatický dopad celé situace. „Může to znamenat znemožnění přístupu na stadion a klub může přijít o parkovací místa, které musí při zápasech garantovat, což by znamenalo ztrátu licence a konec profesionálního fotbalu na Žižkově.“
Hlavní město Praha má právo vítěznou nabídku dorovnat a nemovitost odkoupit, ale vzhledem k vysoké ceně se k tomu podle dostupných informací nechystá. K věci se také vyjádřil místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.
„Pokud by se případné dorovnání nejvyšší nabídky na budovu a pozemky bývalého sídla ÚSTR dostalo na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, pak naši zastupitelé budou hlasovat pro. Význam pro budoucnost stadionu a Viktorky Žižkov je v tomto případě zkrátka jednoznačný,“ uvedl.
„Nikdo z nás nevíme, kdo je vítěz aukce. Tudíž ani neznáme jeho případné záměry s budovou a pozemkem. S tím souvisí také odpověď na časté otázky, co by tento prodej znamenal pro rozvoj stadionu Viktorky Žižkov. Na to zkrátka nyní nelze odpovědět,“ dodal místostarosta Prahy 3.
Už v dubnu letošního roku přitom o budově ÚSTR přemýšlel Dobeš ve fanouškovském podcastu Žižkov Tempo. „Jako městská část bychom měli zájem, aby byla převedena hlavnímu městu, nebo městské části. Je to ve stavu jednání.“ Teď tedy přišlo z pohledu Prahy 3 nemilé rozuzlení.
Legendární sportovní stánek je postupně obklopován moderními developerskými projekty, jež mohou komplikovat případné úvahy o rekonstrukci v případě zájmu Viktorie o posun do první ligy.
Žižkovský stadion je spojen s obrazem tradičního „lidového“ fotbalu, pevně zakořeněného v místní komunitě. Pro fanoušky proto není teoretická hrozba ztráty stadionu jen sportovní otázkou, ale i zásah do identity komunální čtvrti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup