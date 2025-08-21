Komplikace pro Žižkov. Stát se zbavil nemovitosti u stadionu, klub v problémech?

Předplatné

Vydražená nemovitost v dezolátním stavu (vpravo) ležící u fotbalového stadionu na Žižkově by mohla být jednou komplikací pro Viktorii
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal v aukci bývalou budovu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) na pražském Žižkově. Nemovitost v dezolátním stavu se vydražila za 387 milionů korun. Přestože samotný objekt čeká demolice, jeho hodnota spočívá především v přilehlých pozemcích, které leží u fotbalového stadionu Viktorie, tedy v mimořádně lukrativní lokalitě na pomezí Žižkova a Vinohrad a nabízejí potenciál pro výstavbu rezidenčního bydlení.

Radnice Prahy 3, která je vlastníkem stadionu, o nemovitost usilovala s tím, že by ji využila jako vstupní prostor a zázemí pro sportoviště. Mluvčí klubu Pavel Werner pro server PrahaIN.cz upozornil na možný dramatický dopad celé situace. „Může to znamenat znemožnění přístupu na stadion a klub může přijít o parkovací místa, které musí při zápasech garantovat, což by znamenalo ztrátu licence a konec profesionálního fotbalu na Žižkově.“

Hlavní město Praha má právo vítěznou nabídku dorovnat a nemovitost odkoupit, ale vzhledem k vysoké ceně se k tomu podle dostupných informací nechystá. K věci se také vyjádřil místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.

„Pokud by se případné dorovnání nejvyšší nabídky na budovu a pozemky bývalého sídla ÚSTR dostalo na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, pak naši zastupitelé budou hlasovat pro. Význam pro budoucnost stadionu a Viktorky Žižkov je v tomto případě zkrátka jednoznačný,“ uvedl.

„Nikdo z nás nevíme, kdo je vítěz aukce. Tudíž ani neznáme jeho případné záměry s budovou a pozemkem. S tím souvisí také odpověď na časté otázky, co by tento prodej znamenal pro rozvoj stadionu Viktorky Žižkov. Na to zkrátka nyní nelze odpovědět,“ dodal místostarosta Prahy 3.

Už v dubnu letošního roku přitom o budově ÚSTR přemýšlel Dobeš ve fanouškovském podcastu Žižkov Tempo. „Jako městská část bychom měli zájem, aby byla převedena hlavnímu městu, nebo městské části. Je to ve stavu jednání.“ Teď tedy přišlo z pohledu Prahy 3 nemilé rozuzlení.

Legendární sportovní stánek je postupně obklopován moderními developerskými projekty, jež mohou komplikovat případné úvahy o rekonstrukci v případě zájmu Viktorie o posun do první ligy.

Žižkovský stadion je spojen s obrazem tradičního „lidového“ fotbalu, pevně zakořeněného v místní komunitě. Pro fanoušky proto není teoretická hrozba ztráty stadionu jen sportovní otázkou, ale i zásah do identity komunální čtvrti.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Artis52126:117
12Příbram62047:146
13Chrudim51229:115
14Č. Budějovice61234:135
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

