Kozel dostal po faulu na Červa třízápasový trest. Uhrinčat má stopku na dva
Mladoboleslavský záložník David Kozel dostal za ostrý faul a vyloučení v úterní dohrávce 3. kola první ligy proti Plzni od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) trest na tři soutěžní duely. Královéhradecký Jakub Uhrinčať si po červené kartě ve víkendovém utkání nezahraje dva zápasy. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání v Praze.
Kozel poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě, na trávníku ale nevydržel ani poločas. V 37. minutě na vlastní polovině zezadu ošklivě šlápl na lýtko plzeňskému Lukáši Červovi a rozhodčí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Viktoria nakonec v přesilovce zvítězila drtivě 5:0. Kozel vynechá nejbližší dva ligové zápasy a utkání 2. kola domácího poháru, které je na programu v příštím týdnu.
O vstup do MOL Cupu a jeden duel nejvyšší soutěže přijde královéhradecký Uhrinčať, který byl ve víkendovém utkání 5. kola vyloučen shodou okolností rovněž na stadionu v Mladé Boleslavi. Sudí Ondřej Berka mu udělil červenou kartu za ostrý zákrok na domácího Romana Macka v 18. minutě. „Votroci“ hráli v oslabení již ve třetím kole po sobě a Mladé Boleslavi podlehli 2:3.
Další tři vyloučení hráči v první lize dostali od disciplinární komise pouze klasický, jednozápasový trest. Nejbližší kolo vynechají liberecký Aziz Kayondo, zlínský Jakub Černín a teplický Matěj Radosta.
Slavia Praha dostala pokutu 80 tisíc korun za porušení povinností pořadatele v domácím utkání s Teplicemi. Fanoušci červenobílých pronesli a použili zakázanou pyrotechniku. O polovinu nižší částku za podobný prohřešek v duelu s Olomoucí musí zaplatit Sparta Praha. Hradec Králové inkasoval pokutu 20 tisíc korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu