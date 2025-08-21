Předplatné

Kozel dostal po faulu na Červa třízápasový trest. Uhrinčat má stopku na dva

SESTŘIH: Mladá Boleslav – Plzeň 0:5. Demolice! Višinský hattrickem vytáhl Viktorii, zářil i Memič
Jakub Uhrinčať vyloučen v zápase s Mladou Boleslaví
Jakub Uhrinčať nedohrál po červené kartě v Mladé Boleslavi
Zbědovaní fotbalisté Mladá Boleslavi vstřebávají výprask 0:5 od Plzně
Zdrcený kapitán Mladé Boleslavi Marek Králik si zakrývá obličej po debaklu s Plzní
Děsivý pohled pro mladoboleslavské fanoušky na tabuli
Chance Liga
Mladoboleslavský záložník David Kozel dostal za ostrý faul a vyloučení v úterní dohrávce 3. kola první ligy proti Plzni od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) trest na tři soutěžní duely. Královéhradecký Jakub Uhrinčať si po červené kartě ve víkendovém utkání nezahraje dva zápasy. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání v Praze.

Kozel poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě, na trávníku ale nevydržel ani poločas. V 37. minutě na vlastní polovině zezadu ošklivě šlápl na lýtko plzeňskému Lukáši Červovi a rozhodčí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Viktoria nakonec v přesilovce zvítězila drtivě 5:0. Kozel vynechá nejbližší dva ligové zápasy a utkání 2. kola domácího poháru, které je na programu v příštím týdnu.

O vstup do MOL Cupu a jeden duel nejvyšší soutěže přijde královéhradecký Uhrinčať, který byl ve víkendovém utkání 5. kola vyloučen shodou okolností rovněž na stadionu v Mladé Boleslavi. Sudí Ondřej Berka mu udělil červenou kartu za ostrý zákrok na domácího Romana Macka v 18. minutě. „Votroci“ hráli v oslabení již ve třetím kole po sobě a Mladé Boleslavi podlehli 2:3.

Další tři vyloučení hráči v první lize dostali od disciplinární komise pouze klasický, jednozápasový trest. Nejbližší kolo vynechají liberecký Aziz Kayondo, zlínský Jakub Černín a teplický Matěj Radosta.

Slavia Praha dostala pokutu 80 tisíc korun za porušení povinností pořadatele v domácím utkání s Teplicemi. Fanoušci červenobílých pronesli a použili zakázanou pyrotechniku. O polovinu nižší částku za podobný prohřešek v duelu s Olomoucí musí zaplatit Sparta Praha. Hradec Králové inkasoval pokutu 20 tisíc korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
