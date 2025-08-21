Jak na Letné nemusel trůnit mesiáš Priske, ale Slovák Guľa z Rigy: Rosa s ním koketoval
Svět je malý a o peprné náhody v něm není nouze. Na Letnou se k prvnímu mači 4. předkola Konferenční ligy (čtvrtek 20:00, Nova Sport 5) valí kouč FC Riga Adrian Guľa (50).
Že vám to jméno něco říká? No jasně. To je ten slovenský expert, kterého v květnu 2021 vyhodil boss Šádek z Plzně. Ale hlavně, o rok později už se viděl v křesle šéftrenéra Sparty! Nedosedl do něj, protože rudí v době krajní nouze jakýmsi zázrakem objevili mesiáše Priskeho. Zájem byl, jenže... „Oslovil mě sportovní ředitel Tomáš Rosický. Zavolali jsme si a dvakrát jsme se setkali. Dostali jsme se až do takového konkrétního momentu, že Sparta měla zájem o navázání spolupráce,“ začal své vzpomínání na koketérii Guľa. „Do finální diskuze jsme se dostali dva a Sparta se rozhodla, že angažuje Priskeho. V plné míře jsem to akceptoval a s Rosickým prodiskutoval,“ popsal, jak mu to neklaplo.
Pokračování znáte. Priske zrežíroval rudým dva tituly, triumf v MOL Cupu a po intermezzu ve Feyenoordu Rotterdam se vrátil zase jako spasitel. A Guľa? Ve Wisle Krakov vydržel jen půl roku, v Dunajské Stredě 61 zápasů, v Apollonu Limassol pouhých 14 utkání a letos v lednu se dotrmácel do metropole Lotyšska. Tam se našel. Po 26. kole ligy vede tabulku o tři body před městským rivalem RFS.