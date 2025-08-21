Jak na Letné nemusel trůnit mesiáš Priske, ale Slovák Guľa z Rigy: Rosa s ním koketoval

Autor: nem
Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Ředitel Rosický měl Slováka na radaru.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.
Šéfem sparťanské lavičky je navrátilec Priske.

Svět je malý a o peprné náhody v něm není nouze. Na Letnou se k prvnímu mači 4. předkola Konferenční ligy (čtvrtek 20:00, Nova Sport 5) valí kouč FC Riga Adrian Guľa (50).

Že vám to jméno něco říká? No jasně. To je ten slovenský expert, kterého v květnu 2021 vyhodil boss Šádek z Plzně. Ale hlavně, o rok později už se viděl v křesle šéftrenéra Sparty! Nedosedl do něj, protože rudí v době krajní nouze jakýmsi zázrakem objevili mesiáše Priskeho. Zájem byl, jenže... „Oslovil mě sportovní ředitel Tomáš Rosický. Zavolali jsme si a dvakrát jsme se setkali. Dostali jsme se až do takového konkrétního momentu, že Sparta měla zájem o navázání spolupráce,“ začal své vzpomínání na koketérii Guľa. „Do finální diskuze jsme se dostali dva a Sparta se rozhodla, že angažuje Priskeho. V plné míře jsem to akceptoval a s Rosickým prodiskutoval,“ popsal, jak mu to neklaplo.

Pokračování znáte. Priske zrežíroval rudým dva tituly, triumf v MOL Cupu a po intermezzu ve Feyenoordu Rotterdam se vrátil zase jako spasitel. A Guľa? Ve Wisle Krakov vydržel jen půl roku, v Dunajské Stredě 61 zápasů, v Apollonu Limassol pouhých 14 utkání a letos v lednu se dotrmácel do metropole Lotyšska. Tam se našel. Po 26. kole ligy vede tabulku o tři body před městským rivalem RFS.

Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Fotbalový kouč Adrián Guľa.
Témata:  blesksportPlzeňFeyenoordWisła KrakówLetnáTomáš RosickýAdrián GuľaApollon LimassolNova SportEvropská konferenční liga UEFAMOL Cup

Související články



Články odjinud