Poláci chtějí od Slavie za Slováka Bobčeka 13x víc, než skutečně stojí: Vydírají Tykače
Ti hoši z hlavního města Pomořanského vojvodství jsou vyčuraní jako díra do sněhu. Slavii, která tone v ofenzivní nouzi, chtějí podojit o šílený ranec.
Sešívaní shánějí náhradu za útočníka Chorého, jenž praštil Heču ze Slovácka do rozkroku a vyfasoval distanc na šest mistráků. „Konkrétní jména máme, ale uvidíme, zda se nám je podaří získat,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. Začala se točit kolem Tomáše Bobčeka (23) z Lechie Gdaňsk a kujóni z polského oddílu, jež až v květnu splatil dluhy a nepřišel o licenci, ucítili peníze majitele vršovického klubu Pavla Tykače s jměním odhadovaným na 180 miliard korun.
|Lechia Gdaňsk koupila Bočeka v roce 2023 z Ružomberoku za 14,5 milionu korun a dala mu smlouvu do léta 2027.
Doma k smíchu
Když na konci července chtěli za slovenského forvarda od Lechu Poznaň 122,5 »míčů« přepočtu na české kačky, vysmála se jim celá země. Sotva se objevila movitá Slavia, vyšponovali ti vyděrači z posledního celku tabulky Ekstraklasy cenu na jednou tolik – 245 milionů!
Přitom aktuální Bobčekova tržní hodnota činí na specializovaném webu transfermarkt.com 18, 7 milionu v korunách, tedy třináctkrát méně! Bobček nastřílel v dresu Lechie ve 46 zápasech 21 gólů, z toho v této sezoně 5 v 5 utkáních. Hezké, ovšem Tykač, který si rád dá na fotbale pár hltů červeného vína, by asi musel vypít naráz demižon, aby ty nekřesťanské finance za něj dal..