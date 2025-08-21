Šokující proměna boxerky Chalífové: Poprvé opravdu žena!
Považovala se za ženu, ale rysy něžného pohlaví jako by se jí vyhnuly obloukem. Až doteď! Alžírská boxerka Imán Chalífová (26) se totiž proměnila k nepoznání – ve skutečnou ženu.
Není však na změnu vzhledu, aby umlčela kritiky, že zápasí v (ne)správné kategorii, trochu pozdě? Vždyť poté, co Chalífová zvítězila na loňské olympiádě v Paříži mezi ženami ve velterové váze (do 77 kg), nenastoupila do jediného duelu.
A podle jejího manažera Yefsaha už další ani nepřidá: „Nejenže Imán opustila Nice, opustila i svět boxu,“ uvedl pro deník Nice Matin k jejímu přesunu do Alžírska.
