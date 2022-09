Vysmívá se Spartě! Slávista Tecl v tabulce kanonýrů nahání druhé pražské »S«

Jako první v ligové historii nastříleli ve třech po sobě jdoucích domácích zápasech aspoň šest gólů, za osm kol jich mají 31. Slávistický střelecký rauš řídí nečekaný dirigent: Stanislav Tecl (32). Dlouho vysmívaný útočník už dal pomalu tolik branek jako celá Sparta!

Když měl letenský kouč Priske žehlit další propadák svého týmu (remízu 2:2 v Teplicích), rozhodl se bránit trápící se útočné duo. „Kuchta s Čvančarou patří podle mého názoru k nejlepším útočníkům v lize,“ chválil reprezentanty. První se ale i kvůli pětizápasovému trestu za šlápnutí na hlavu libereckého gólmana ještě netrefil, druhý přidal čtyři zásahy a celá Sparta se tak v osmi zápasech radovala jen z 12 gólů. Střelecký geroj se mezitím objevil na druhém břehu Vltavy.

Pan Nepostradatelný

Nikdy nevypustil ani metr, ale v hlavní práci útočníka, dávání gólů, měl povážlivé mezery. „Poslední přání před popravou? Ať střílí Tecl,“ dělali si z něj srandu fanoušci. To už ale neplatí a Slavii teď táhne kanonýr v životní formě, však si taky Tecl po osmém kole drží fantastickou bilanci osmi gólů. „Je to asi důvěrou, kterou momentálně cítí. Jeho výkony byly dost podobné i v minulých sezonách, ale nedokázal být tak produktivní jako teď. Teď je opravdový lídr týmu, ukazuje mentální sílu a pro tým je momentálně nepostradatelný,“ chválí kapitána kouč Trpišovský.

Jde si pro rekord

Dva góly za sezonu, několikrát tři, loni šest. To byla Teclova sešívaná bilance před současnou explozí. „Cítím se tu dobře celou dobu. Teď k tomu přidávám góly, za což jsem šťastný,“ odrážel chválu po dvougólovém představení proti Českým Budějovicím (Slavia vyhrála 6:1). Namlsaný střelec si teď může brousit zuby na svůj 12gólový rekord ze sezony 2013/14 ještě v dresu Plzně. „Věřím, že to překonám, ale žádný cíl si nedávám. Vím, jak to ve fotbale chodí. Člověk je nahoře, ale rychle může spadnout dolů,“ usmívá se Tecl.