Los 2. kola MOL Cupu ONLINE: v osudí i týmy z nejvyšší soutěže, na koho narazí?
Domácí pohár pokračuje losováním soupeřů pro druhé kolo. V tom prvním se s MOL Cupem rozloučilo několik druholigistů včetně Žižkova, Příbrami či Chrudimi. Nyní už se dostane i na celky Chance Ligy s výjimkou těch, kteří participují v evropských pohárech a Hradce Králové. Jaké týmy se spolu utkají? Sledujte los domácího poháru ONLINE, přenos startuje v 11:00.
V osudí ještě tedy nejsou české top týmy. Slavia, Sparta, Baník, Plzeň a Olomouc mají výjimku kvůli evropským pohárům. Chybí také Hradec Králové jakožto vítěz play off o umístění z minulé sezony. Zbylé prvoligové celky už do druhého kola zasáhnou.