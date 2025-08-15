Hradec si z Utahu přivezl aplikaci na stravu. Cítím se líp, říká před další sezonou
Loni v září oslavil 19. narozeniny a vyrazil do první sezony, v níž odehrál přes polovinu zápasů v extralize. Vojtěch Hradec zaujal výkony v Mladé Boleslavi natolik, že dostal po bronzových dvacítkách příležitost i v dospělé reprezentaci. „Úžasné, vůbec jsem to nečekal,“ ohlédl se v průběhu přípravy na další ročník. V něm by měl být zase lepší, pomoct mu má i příprava s týmem Utahu a detaily, které si z Ameriky odvezl.
Na loňském draftu do NHL zaznělo jeho jméno jako 167. v pořadí. Vojtěch Hradec oblékl dres Utahu a jen o čtrnáct příček později doplnil v organizaci klubového kolegu Aleše Čecha. „Jsme spolu pořád, jezdili jsme spolu i na repre. Užívám si to a jsem s ním rád, je s ním furt sranda,“ usmíval se Hradec při zmínce mladoboleslavského obránce.
Společně vyrazili za oceán i letos v létě. S dalšími talenty Mamooth sbírali zkušenosti na rozvojovém kempu. „Vždycky se tam těším a vždycky je to skvělé. Zjistíme nové věci, dost se s námi baví, řešíme věci na ledě i mimo něj. Vždycky přijedu o něco chytřejší a snažím se to dodržovat, abych byl lepší a posouvalo mě to,“ popisoval talent bruslařů.
Letos se po přípravě v Americe zaměřil na stravu. „Není úplně jednoduché to dodržovat a jídlo si držet, ale máme na to aplikaci, navíc jsem dál ve spojení s nutričním trenérem. Snažím se to držet a cítím se líp,“ přiznal Hradec.
V Česku zasáhne už do čtvrtého extraligového ročníku. Poprvé dostal čtyři zápasy jako drobnou ochutnávku, o rok později už zasáhl do 25 klání. Naposledy přibylo u Hradcova jména 37 zápasů základní části a navrch 11 duelů vyřazovací části. Naději si Utah hlídá i na vzdálenost větší než osm a půl tisíce kilometrů.
„Každý týden nebo čtrnáct dní spolu mluvíme přes videohovor a ukazují nám věci, které se nám líbí a které ne,“ vysvětloval Hradec. Ze Spojených států si odvezl povzbudivá slova a chválu. „Říkali, že to bylo na ledě určitě lepší a říkali, že si víc věřím,“ prozradil.
Se sebedůvěrou se snaží sám pracovat, zkušenosti posbírané mezi dospělými mu pomohly. „První rok jsem tu byl poprvé, to bylo takové nijaké. Minule už se to zlepšilo, s kluky jsem se víc seznámil a víc jsme si sedli. Kluci mi pomohli, vzali mě mezi sebe výborně, takže mi to ulehčili,“ pochvaloval si.
Chování na ledě mohl okoukávat od zkušeného Jana Buchteleho a Dominika Lakatoše, s nimiž odehrál velkou část ročníku v jedné lajně. „Vždycky jsem na ně koukal a teď jsem s nimi v jednom útoku. Jsou hrozně hodní a furt mi radí. Toho si hrozně vážím,“ nezastíral Hradec.
Největší odměny za herní posun se dočkal v únoru a po konci play off. Dvakrát přišla pozvánka do dospělé reprezentace, talent z Mladé Boleslavi stihl odehrát za nároďák pět utkání. „Bylo to úžasné, vůbec jsem to nečekal. Hrozně jsem se těšil, kluci parádní, realizační tým taky,“ usmíval se při vzpomínce Hradec. V současnosti s trenérem Radimem Rulíkem a jeho realizačním týmem v kontaktu není.
S Mladou Boleslaví se zatím pilně připravuje na novou sezonu. Ve čtvrtek Bruslaři i díky Hradcově asistenci porazili Kladno 4:3 a zvítězili potřetí ze čtyř zápasů. „Připravujeme se postupně, dneska to bylo zase lepší. Pomalu se do toho dostáváme,“ přikyvoval benjamínek týmu.
O další možné šanci v nároďáku zatím nepřemýšlí. Reprezentaci čekají v únoru olympijské hry, i proto by později na mistrovství světa mohlo být víc volných míst pro mladší a méně zkušené borce. Třeba pro Hradce. „Je to hrozně daleko, soustředím se, abych předvedl co nejlepší sezonu tady, a pak to může být třešnička na dortu, jak se říká. Teď musíme plnit práci v Boleslavi,“ vyhlásil talentovaný mladík.