Legendární brankář Petr Čech: Krach manželství!
Přezdívalo se mu Mr. Perfect, ale nikdo není dokonalý. Ani legendární gólman Petr Čech (43), který oznámil odloučení od manželky Martiny (43).
„S lítostí oznamujeme, že se po šestadvaceti společných letech rozcházíme,“ vzkázal prostřednictvím Instagramu »Čechíno« a přidal černobílou fotku z časů, kdy ještě byl jejich vztah pevný jako síť.
S manželkou není na kordy. Rozešli se v dobrém. „Zůstáváme nejlepšími přáteli a nesmírně pyšnými rodiči našich dvou dětí,“ dopsal brankář pod příspěvek, k němuž vlepil malinkaté červené srdíčko.
Mnoho fanoušků tím zaskočili. Vždyť tenhle pár vypadal tak harmonicky! Znali se už od dob sportovního gymnázia v Plzni a v roce 2003 měli svatbu. Čechovi se usadili v Londýně. Ona si tam otevřela vlastní fitko. On si teď plní sen jako hokejový brankář. Možná i proto skončil jejich vztah u ledu...
Z dlouhé lásky vzešly dvě úspěšné děti: Syn Damián (16) kráčí v tátových šlépějích coby nadějný brankář, dcera Adéla (17) hraje v obraně. Oba kopali už i za reprezentaci.