Legendární brankář Petr Čech: Krach manželství!

Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Pastva pro oči mužů a objekt závisti žen. Martina a její fifi gura na přídi plavidla.
Čech se v hokejovém brankovišti umí ohánět.
Beckham si třese rukou s Petrem Čechem před přípravným zápasem ve Wembley
Petr Čech v rámci svého projektu trénuje i s dětmi
Beckham si v roce 2008 zahrál ve Wembley proti české reprezentaci
Martina je velká sportovkyně.
Petr a Martina.
Martina Čechová má v Esheru své vlastní fitness centrum
Petr a Martina Čechovi
Martina Čechová, manželka nejlepšího českého fotbalového gólmana uplynulé dekády, v elegantních večerních šatech
Takhle to manželům Čechovým slušelo cestou na poslední zápas tenisty Radka Štěpánka
Martina Čechová, manželka gólmana Arsenalu Petra, před lyžovačkou v Kitzbühelu
Manželka brankáře Arsenalu Petra Čecha Martina
Plážový den. Manželka gólmana Petra Čecha ve slušivém kloboučku

Přezdívalo se mu Mr. Perfect, ale nikdo není dokonalý. Ani legendární gólman Petr Čech (43), který oznámil odloučení od manželky Martiny (43).

„S lítostí oznamujeme, že se po šestadvaceti společných letech rozcházíme,“ vzkázal prostřednictvím Instagramu »Čechíno« a přidal černobílou fotku z časů, kdy ještě byl jejich vztah pevný jako síť.

S manželkou není na kordy. Rozešli se v dobrém. „Zůstáváme nejlepšími přáteli a nesmírně pyšnými rodiči našich dvou dětí,“ dopsal brankář pod příspěvek, k němuž vlepil malinkaté červené srdíčko.

Mnoho fanoušků tím zaskočili. Vždyť tenhle pár vypadal tak harmonicky! Znali se už od dob sportovního gymnázia v Plzni a v roce 2003 měli svatbu. Čechovi se usadili v Londýně. Ona si tam otevřela vlastní fitko. On si teď plní sen jako hokejový brankář. Možná i proto skončil jejich vztah u ledu...

Z dlouhé lásky vzešly dvě úspěšné děti: Syn Damián (16) kráčí v tátových šlépějích coby nadějný brankář, dcera Adéla (17) hraje v obraně. Oba kopali už i za reprezentaci.

