Ronaldo a Georgina: Detaily předmanželské smlouvy

Autor: en
Georgina si v případě rozvodu přijde na pěkný balík.
Georgina a Cristiano
Ronaldo zaskočil Georginu senzačním a »nenápadným« prstenem
Ronaldo se rád chlubí i svou partnerkou
Ronaldo rád ukazuje své tělo
Ronaldo se s oblibou ukazuje
Junior zdědil otcovy proporce
Ronaldo a Georgina
Ronaldo s dětmi v Saudské Arábii
Rodina v Saudské Arábii
Pár během dovolené
Zamilovaný pár
Giorgina často sdílí společné chvíle
Na dovolené
Během galavečera Globe Soccer Awards
Na vyhlášení fotbalových cen v Dubaji
Ronaldo prodloužil v an-Nasru smlouvu do léta 2027.
Za klub dal během 105 zápasů 93 gólů.
CR7 je i po čtyřicítce štramák
Cristiano Ronaldo by měl podle všeho pokračovat v Saúdské Arábii
Přichází si na peníze i bokem. Třeba z reklam
Ale co se týče příjmů z fotbalu, tak vede Saúdská Arábie
Nejvíce získal během pobytu v Realu Madrid
Gerogina ukázala zásnubní prsten
Partnerka Cristiana Ronalda Georgina Rodríguezová nemluví se svou sestrou
Partnerka Cristiana Ronalda Georgina Rodríguezová nemluví se svou sestrou
Partnerka Cristiana Ronalda Georgina Rodríguezová nemluví se svou sestrou
Georgina Rodríguezová se odpoutala od své starší sestry
Georgina Rodríguezová se odpoutala od své starší sestry
Georgina Rodríguezová se odpoutala od své starší sestry
Georgina Rodríguezová řeší potíže se svou sestrou Ivanou
Georgina Rodríguezová řeší potíže se svou sestrou Ivanou
Georgina Rodríguezová řeší potíže se svou sestrou Ivanou
Georgina Rodríguezová řeší potíže se svou sestrou Ivanou
Georgina Rodríguezová řeší potíže se svou sestrou Ivanou
GeorginaGeorgina Rodríguezová podle všeho nemluví se starší sestrou Ivanou
GeorginaGeorgina Rodríguezová podle všeho nemluví se starší sestrou Ivanou
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy Rodríguezové
Ivana Rodríguezová - starší sestra Georginy Rodríguezové
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová momentálně nekomunikuje se svou mladší sestrou
Ivana Rodríguezová momentálně nekomunikuje se svou mladší sestrou
Ivana Rodríguezová momentálně nekomunikuje se svou mladší sestrou
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Ivana Rodríguezová je s mladší sestrou Georginou ve sporu
Jedna z mála posledních veřejných fotografií obou sester Rodríguezových
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Ivana Rodríguezová, starší sestra Georginy, se ráda fotí v bikinách
Georgina skončila v nemocnici.
Hvězdný Cristiano Ronaldo hledá adekvátní školu pro své děti
Cristiano s Georginou si užívají vodních radovánek.

Než svou krásou uhranula Cristiana Ronalda (40), živila se jeho snoubenka Georgina Rodríguezová jako prodavačka. Teď má ve 31 letech díky předmanželské smlouvě nadosmrti klid. V případě rozvodu si měsíčně přijde na skoro 2,4 milionů korun.

Georgina získá blížící se svatbou životní pojistku. To není nařčení z vypočítavosti, tenhle sňatek se jí prostě vyplatí! Bude ženou nejlépe placeného sportovce současnosti s roční gáží 5,2 miliardy »kaček«. A podle toho vypadá předmanželská smlouva.

I kdyby krachnul vztah, který začal před devíti lety, rozvedená Georgina bude milionářka. Vedle peněz navíc podle portugalského časopisu TV Guia získá i Cristianovo sídlo v exkluzivní madridské čtvrti La Finca. Tedy komplex o rozloze 950 m2 118 milionů Kč!

»Poporodní« smlouva

Předmanželské papírování řešil slavný páreček hodně dopředu, smlouvu prý podepsal už po narození jejich první společné dcery Alany Martiny roku 2017. Pět let poté ze vztahu Cristiana s Georginou vzešla ještě Bella Esmeralda a nyní všichni společně doufají, že nebudou nikdy muset předmanželskou smlouvu vytahovat ze šuplíku.

Georgina a Cristiano
Georgina a Cristiano
Témata:  svatbazásnubyGeorgina RodriguezováCristiano RonaldoGeorgina Rodríguezpředmanželská smlouvaTV Guia


Články odjinud