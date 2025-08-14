Ronaldo a Georgina: Detaily předmanželské smlouvy
Než svou krásou uhranula Cristiana Ronalda (40), živila se jeho snoubenka Georgina Rodríguezová jako prodavačka. Teď má ve 31 letech díky předmanželské smlouvě nadosmrti klid. V případě rozvodu si měsíčně přijde na skoro 2,4 milionů korun.
Georgina získá blížící se svatbou životní pojistku. To není nařčení z vypočítavosti, tenhle sňatek se jí prostě vyplatí! Bude ženou nejlépe placeného sportovce současnosti s roční gáží 5,2 miliardy »kaček«. A podle toho vypadá předmanželská smlouva.
I kdyby krachnul vztah, který začal před devíti lety, rozvedená Georgina bude milionářka. Vedle peněz navíc podle portugalského časopisu TV Guia získá i Cristianovo sídlo v exkluzivní madridské čtvrti La Finca. Tedy komplex o rozloze 950 m2 118 milionů Kč!
»Poporodní« smlouva
Předmanželské papírování řešil slavný páreček hodně dopředu, smlouvu prý podepsal už po narození jejich první společné dcery Alany Martiny roku 2017. Pět let poté ze vztahu Cristiana s Georginou vzešla ještě Bella Esmeralda a nyní všichni společně doufají, že nebudou nikdy muset předmanželskou smlouvu vytahovat ze šuplíku.