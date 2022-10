Soukalové po hrůzném zážitku v Itálii: První fotografie!

Fanouškům i rodině zatrnulo! Zprávy z Itálie, které do Česka doputovaly minulý týden, zněly dost děsivě. Bývalá česká biatlonistka se za komplikovaných okolností ztratila v Livignu a záchranáři ji v horách našli až druhý den odpoledne. Teď už je ale Gabriela Soukalová zpátky v Česku a exkluzivně pro Blesk zapózovala před objektivem i s dcerkou Izabelou.

Živá, zdravá a jako vždy s úsměvem! Přesně takhle vypadala Gabriela jen pár dní poté, co za dramatických okolností musela přečkat noc v italských horách. Původně se přitom chtěla jen vydat na projížďku na kole. Jenže výlet se brzy začal komplikopvat...

„Bohužel v jednom místě byla přerušená cesta, protože se tam strhla celá stráň, tak mi dalo hodně zabrat s kolem tuhle překážku překonat. Vzhledem k tomu, že už jsem byla vysílená a chtěla jsem jet zpátky, snažila jsem se najít cestu přes GPS, až jsem došla do místa, kde jsem si uvědomila, že tam to kolo musím nechat,“ vysvětlila Gabriela po svém »zmizení« pro Showtime na CNN Prima NEWS, kde pracuje jako moderátorka.

„Ve chvíli, kdy jsem došla do bodu, který jsem si stanovila za cíl, jsem pochopila, že to byl optický klam, že hráz zabíhala za zatáčku, takže tam nepokračovala, ale celou dobu byla vlastně na druhé straně,“ popsala bývalá česká reprezentantka chvíle, kdy si uvědomila svou situaci.

„Došlo mi, že jediná moje záchrana bude vylézt nahoru po skále několik set metrů nad údolí. Čekala jsem, že ráno při rozednění bude kolem lítat vrtulník a hledat mě, ale oni pátrali na jiných místech, než kde jsem se vyskytovala,“ vylíčila.

Náročnou cestu a noc v horách ji pomohla zvládnout také dobrá kondice, kterou si Gabriela jako bývalá vrcholová sportovkyně snaží udržovat: „Jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročný,“ přiznala Soukalová, jejíž fyzickou zdatnost obdivovali i italští záchranáři, kteří ji druhý den našli.