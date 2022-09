Přítel Soukalové Miloš Kadeřábek o Gábině ztracené v horách: Trhalo mi to srdce!

Prožíval bezmoc. Jeho přítelkyně Gabriela Soukalová (32) se ztratila při vyjížďce na kole a musela přežít noc v mrazivých Alpách. Miloš Kadeřábek se mezitím staral o dcerku, koordinoval pátrání a bál se jako nikdy předtím.

,,Nikdy jsem si nesáhl na větší dno," vzpomíná Miloš na středeční večer, kdy se Gábina nevrátila do hotelu a on jen bezmocně čekal. ,,Snažil jsem se jí posílat energii a věřil jsem, že to dá, že to zvládne," řekl pro ShowTime na CNN Prima NEWS, kde Gábina působí v roli moderátorky.

Hrozivý strach

Zatímco Gabriela musela přečkat noc v horách, Miloš se snažil pomáhat. Komunikace se záchranáři však byla kvůli jazykové bariéře trnitá. ,,Nevěřil, kolik slovíček znám, a co jsem ze sebe dokázal dostat. Asi jsem taky zapnul nějaký nouzový režim," usmívá se nyní.

Během krušné noci mu ale do smíchu rozhodně nebylo. „Přicházela myšlenka, že mohla někde upadnout a bouchnout se do hlavy a někde tam leží, že už ji třeba nikdy neuvidím. Nikdy jsem se o nikoho tolik nebál jako o ni,“ přiznává.

Důkaz jejich lásky

Dobrá zpráva přišla až druhý den po poledni, kdy záchranáři Soukalovou konečně našli. „Brečel jsem dojetím a byl jsem rád, že ji vidím živou. Celé to bylo zničující, trhalo mi to srdce zevnitř, ale taky mi to ukázalo, jak moc tu holku miluju,“ obdivuje Miloš svou statečnou milou.

,,Neumím si představit moment bez ní, to je to největší uvědomění, že takový strach jsem nikdy nezažil a nikdy jsem nebyl na větším dně, než tu noc," dodal Kadeřábek na závěr.