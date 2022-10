Hašek o práci ve školce i obou synech: Ve Spartě jsem přišel o kamarády

To příjmení budí emoce. A umocněné křestním jménem Martin o to víc. Už dva a půl roku se táhne záložníkův spor se Spartou, jíž dal v březnu 2020 výpověď. Dramaticky to poznamenalo i vztah, jejž měl s klubem jeho otec. „Dokud tam budou někteří lidé, můj vztah ke Spartě asi zůstane chladný,“ říká Martin Hašek starší (52). V rozhovoru pro Sport a iSport.cz popisuje i kariérní peripetie mladšího syna Filipa nebo hovoří o své trenérské dráze a provozování mateřské školy, které ho nyní naplňuje.

Pozorně sleduje hemžení kolem a poslouchá radostné výskání. Martin Hašek je po krátkém angažmá v Ústí nad Labem zase trenérem na čekané, ale práce má ve své mateřské školce na kraji Prahy nad hlavu. „Jestli se tomu dá říkat práce,“ usmívá se. Víc než na nabídky teď v každém případě čeká, jak dopadne kauza Hašek junior vs. Sparta.

V jakém stavu je případ, v němž vašemu synovi hrozí úhrada Spartě přes 20 milionů korun?

„Arbitráž měla definitivně rozhodnout do konce dubna. Martin ale dostal vyrozumění, že se verdikt posouvá na červenec a pak na listopad. Teď všichni jenom čekáme, nikdo nic nedělá. Každý se mě na to ptá, ale že bych se ráno vzbudil a večer usínal s tím, jaké bude rozhodnutí, to ne.“

Je pro vás vůbec představitelné, že byste museli zaplatit tak vysokou sumu?

„Sparta požadovala padesát milionů, Sbor rozhodců FAČR nějak došel k sumě dvacet milionů. Teď záleží na arbitráži, Martin může i vyhrát. Jinak by částku platil z příjmu, který by vydělal ve fotbale, nesahalo by se na jeho stávající majetek. A kdyby to bylo tolik, kolik stanovil sbor rozhodců, pravděpodobně by ty peníze do konce kariéry ani nevydělal. Pak by si asi musel položit otázku, jestli má vůbec cenu pokračovat. My se ale takhle nebavili, pevně věříme, že to dopadne jinak. Máme informace, jakou má arbitráž metodiku pro výpočet náhrady, nebo jak tu částku nazvat.“

Kauza v kostce V lednu 2020 Martin Hašek ml. neodcestoval s týmem na soustředění do Španělska a posléze byl přeřazen do béčka. V březnu záložník vedení Sparty doručil jednostrannou výpověď. V květnu začalo rozhodčí řízení, letenský klub požadoval náhradu škody 2 miliony eur (cca 52 milionů korun), Hašek po něm naopak zhruba 6 milionů korun. Sbor rozhodců FAČR uložil Haškovi zaplatit Spartě 800 tisíc eur (téměř 21 milionů korun) a klubu záložníkovi 150 tisíc korun. Následovalo odvolací řízení, odvolací senát neúspěšně navrhl smírné řešení. V dubnu 2021 rozšířený sbor rozhodců potvrdil prvoinstanční verdikt. Hašek se obrátil k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS), proběhla slyšení, na finální verdikt se čeká.

Co je principem téhle metodiky?

„Berou v úvahu, za kolik hráč do klubu přišel, na jak dlouho měl ještě smlouvu, v jaké výši. Martin přestoupil do Sparty za tři miliony korun, to je 120 tisíc eur, a to ještě předtím za něj stejné peníze dostala od Bohemky. Smlouvu podepsal na 250 tisíc korun hrubého, to je 10 tisíc eur, v rámci nejvyšších soutěží velmi podprůměrné číslo. Když dával výpověď, bylo nejbližší přestupní období v létě, měl rok do vypršení smlouvy. To není dlouhá doba, částku spíš ponižuje. Rok před vypršením smlouvy kluby většinou hráče prodávají, aby alespoň ještě něco dostaly. Takže výsledná částka, i kdyby Martin prohrál, by měla být výrazně nižší než ta, kterou učili čeští arbitři. Arbitráž při tom přezkoumává spisy z Česka, ale dělala vlastní výslechy, do Lausanne šly nové zprávy. A zatímco v Česku jsou hráči OSVČ, mezinárodní optika se na ně dívá jako na zaměstnance, tlačí na to i UEFA a FIFA. Sparta Martina přeřadila do B-mužstva hrajícího třetí ligu a dlouho ho tam držela, bez informace, jestli se to změní, vůbec s ním nekomunikovala. Jen si plnila povinnosti ve smyslu, že vyplácela plat. Takhle vůči zaměstnanci postupovat nemůžete.“

Soudce dělat nebudu, ale jak kauza poznamenala váš vztah ke Spartě?

„Změnil se. Jednoznačně. Spousta lidí ve Spartě mě nesmírně zklamala. Byli