Nejistá sezona NHL. Češi, kteří můžou změnit dres: Mrázek, Kaut či Kubalík

Video se připravuje ... Nový ročník NHL ještě ani nezačal a už se spekuluje o tom, kteří hráči by během sezony mohli převléknout dres. Za oceánem se skloňují zajímavá jména. Ofenzivní star Patrik Kane, hvězdní obránci John Klingberg nebo Matt Dumba. Web iSport.cz se však podíval na české hráče. Tady je přehled pěti našinců, u kterých přichází změna týmu do úvah.

Martin KAUT Colorado útočník, 23 let Renomovaný zámořský web The Athletic dal dohromady seznam hráčů, které by v nadcházejícím ročníku mohl potkat trejd. Z každého klubu vybral jedno jméno. Colorado? Martin Kaut. „Velkou hodnotu na obchodním trhu nemá. Klidně by ale mohl být sladidlem v nějakém větším obchodu. Pokud by prožil dobrou sezonu, pak by o něj mohl být zájem," píše novinář Peter Baugh. Kaut je první volba Avalanche z roku 2018, do NHL se zatím prosadit nedokázal. Start NHL: Kanadské povstání, kdo bude nejlepší z Čechů a koho čeká výměna? Video se připravuje ... Martin Kaut se raduje ze své trefy proti Minnesotě

Petr MRÁZEK Chicago brankář, 30 let Na minulou sezonu by nejraději zapomněl. Za Toronto odchytal dvacet zápasů, od první minuty jich bylo 18. Hned dvanáct z nich sice vyhrál, často to však byly přestřelky. Osobní statistiky dobré neměl. Další práci našel v Chicagu, kterému se předpovídá jasná pozice u ligového dna. Pokud by Mrázek chytal a kdosi by v něm zahlédl záblesk staré formy, mohl by suterén opustit a na play off posílit něčí brankoviště. Vyloučeno to rozhodně není. Brankář Petr Mrázek v akci v dresu Chicago Blackhawks

Radim ŠIMEK San Jose obránce, 30 let Po minulé sezoně ze sebe sypal slova nespokojenosti. Za San Jose totiž neodehrál ani polovinu sezony. Povětšinou byl zdravý náhradník. „Hráli jiní obránci. Bylo mi řečeno, že musí hrát mladí. Trenéři mi řekli, že to rozhodl management. Ten mi zase řekl, že to rozhodli trenéři. Někdo mi vyloženě lhal, neřekli mi pravdu," říkal před startem MS ve Finsku. Pokud se jeho role v novém ročníku nezmění? Klidně může zamířit jinam. Kontrakt má do jara 2024. Obránce Radim Šimek v dresu San Jose Sharks

Dominik KUBALÍK Detroit útočník, 27 let Manažer Chicaga Kyle Davidson schytal příval kritiky za to, že si bez náhrady nechal frnknout útočníky Dylana Stromea a Dominika Kubalíka. První jmenovaný pláchnul do Washingtonu, Čech se dohodl v Detroitu. V Chicagu měl během tří let průměr 0,57 bodu na utkání. Pokud v barvách Red Wings dostane potřebný prostor, má potenciál ke zlepšení. Smlouvu má ještě na příští sezonu. Pokud Detroit nebude mířit do play off, mohl by budit zájem jinde. Dominik Kubalík se raduje z gólu v dresu Detroitu