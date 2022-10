Kauza údajného Limberského vydírání: Jízlivá reakce Tvrdíka!

Na trase Limberský – Eden panuje všechno, jen ne dobré vztahy. A tak jen co se objevily informace o nejnovější aféře někdejšího beka, přisadil si Jaroslav Tvrdík (56).

David Limberský (39) si nedá pokoj ani ve fotbalovém důchodu. Jeho nejnovější průšvih je ovšem hodně silný kalibr: Za údajné vydírání mu hrozí osm let v base. Policie obvinila celkem čtyři muže ve věku 37, 39, 46 a 48 let. „Všichni čtyři jsou podezřelí, že pod pohrůžkou střelné zbraně vymáhali po muži z Karlovarska čtyři miliony korun, které mu měl Limberský v minulosti poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn,“ informovalo Právo

Slávistický šéf v reakci na Twitteru okamžitě vytáhl jarní článek, kde Limberský kritizuje chování fanoušků červenobílých a o asistentu Houšteckém píše jako o „ostudě celé Slavie.“ Co na to Tvrdík? „Teď již máme jasno, jak vypadá kultura vyšší sociální třídy. Máme se ještě co učit,“ vysekl »Limbovi« ironickou poklonu.