Šmicer se opřel do Limberského: Jste ostudy fotbalu!

»Štístkovi« bouchly saze! Vladimíra Šmicera (49) rozčílilo chování ochranky před šlágrem Plzeň – Slavia. V pořadu Tiki-Taka se opřel do ikony Viktorie Davida Limberského (38).

„Tohle je ostuda fotbalu, co jste předvedli,“ vybil si Šmicer svou zlost. Rozlítilo ho, že bodyguardi v neděli ve Štruncových sadech hledali pyrotechniku tak vehementně, že fanoušky sešívaných vyzouvali z bot. „Tohle by se na Slavii nestalo. Přišlo mi to potupné,“ dodal Vladimír.

Naopak David pečlivost ochránců stadionu kvitoval. „Nevidím na tom nic špatného, tihle fanatici jsou schopní si rachejtle strčit snad všude,“ opáčil » Limba «. „Vaši fanoušci močili do kelímku a lili to na rodiny s dětmi. To oni jsou ostuda,“ ukončil debatu pětinásobný mistr české ligy.

Fanouškovská prohlídka se dotkla i šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka , který kvůli ní dokonce kontaktoval plzeňského bosse Šádka. "Omluvil se a domluvili jsme se na dalších jednáních mezi kluby i v rámci LFA. Věřím v řešení. Jinak příště s fans místo VIP," uvedl.