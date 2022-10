Změna ve vedení Národní sportovní agentury: Neusser na odchodu

Čas se nachýlil! V zákulisí týdny hojně diskutovaný konec šéfa Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera (41) je podle informací Blesku už jen otázkou hodin.

Osud muže, jenž vloni ve funkci nahradil Milana Hniličku (49), by měl být zpečetěn dnes, kdy jde na kobereček k premiéru Petru Fialovi (58, ODS). Vláda o jeho odchod usiluje už delší dobu. Ať už prostřednictvím vytýkacích dopisů, tak chystanou novelou zákona o podpoře sportu. NSA, která rozděluje 4,6 miliardy erárních korun ročně, má podle ní řídit pětičlenná rada jmenovaná a odvolávaná na návrh ministerského předsedy. A její šéf by měl mít minimálně magisterské vzdělání (to Neusser nemá). Novela už ve Sněmovně hladce prošla prvním čtením, což Neusserův odchod ještě urychlilo.

Jasno je i o novém bossovi. Tím by měl být podle zdroje Blesku předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.