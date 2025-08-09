Červený Večerkův děs, Trpišovský se lekl. Stupidní faul, láteřil napadený Provod
Po výrazně zlepšeném výkonu ve druhém poločase si Slavia šla za třetím ligovým vítězstvím v řadě. Eden burácel, ječel radostí z krásných akcí, nálada se blížila bodu maximálního štěstí. V šestašedesáté minutě ale auditorium zničehonic zmlklo. Lukáš Provod, hvězda obhájců titulu, se v bolestech válel na zemi. Mohl za to nesmyslný faul teplického obránce Dalibora Večerky. Hlavní rozhodčí Dominik Starý ani na sekundu nezaváhal, okamžitě tasil červenou kartu.
Český reprezentant se naštěstí po několikaminutovém ošetření zvedl a pokračoval dál. Zaplaťpánbůh…
Co se přesně stalo? Slavia vedla 3:0, Provod vedl balon k vlastní brance a hodlal míč obyčejně posunout na stopery. V tu chvíli, absolutně nečekaně, dostal ránu do levého lýtka po nepochopitelném skluzu Dalibora Večerky.
„Lekl jsem se,“ vydechl na pozápasové tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. „V reálu jsem to neviděl, až poté na obrazovce. Jde o nepříjemné skluzy, naštěstí ho trefil druhou nohou. Skok to byl obrovský. Na tomto rychlým hřišti jsou tyto zákroky nejhorší. Věřím, že to byl jen zkrat, Provi je naštěstí v pořádku, ale vypadalo to hrůzostrašně.“
Lukáš Provod byl v tu chvíli asi nejklidnějším člověkem v Edenu, kam dorazilo přes osmnáct tisíc diváků. „Trochu jsem si podvrtnul kotník, ale nějakou extrémní bolest jsem necítil. Takže mi ani nezatrnulo,“ vyprávěl. Pro Večerkův červený faul ale měl jen ostrá slova. „Teď jsem to viděl na videu, vůbec nechápu myšlenku, která někoho vede k takovému zákroku. Za rozhodnutého stavu, míč byl na půlce… Přijde mi to zbytečný, hloupý. Myslím si, že se tady nechceme nikdo zranit. Živíme se nohama a tyhle zákroky mi přijdou stupidní. Neměl by to dělat. Nechápu to.“
Velmi férově se k Večerkově ataku postavil teplický trenér Zdenko Frťala. Také on si nebyl jistý, zda nemá Provod vážný zdravotní problém, který by jej na měsíce vyřadil ze hry. „Naštěstí se nestalo nic horšího, nebo zlého. Dalibor udělal hloupost, v kabině se omluvil. Pro celý český fotbal, i Slavii, je důležité, že Provi je zdravej,“ oddechl si.
Jen pro úplnost – Slavia vyhrála 3:0. Branky vstřelili Provod, Zafeiris a Bořil.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu