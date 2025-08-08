Další trable televizního experta Antoše: Monokl od potvory!
Má snad v sobě magnet na zdravotní lapálie?! Hokejového experta České televize Milana Antoše (55) neštěstí tentokrát potkalo před prestižním mládežnickým turnajem Hlinka Gretzky Cup.
Antošův příběh v loňském roce při zlatém šampionátu v Praze prožívala se zatajeným dechem hokejová veřejnost. Spolukomentátora po jednom z vysílacích dnů cestou z O2 areny srazilo ze skútru auto, které šoféroval cizinec. Extraligový šampion z roku 2003 se Slavií skončil ve špitále s vážnými zraněními. Později navíc prozradil, že mu lékaři odhalili nádor – a zřejmě tím zachránili život!
Teď Antoš ukázal fanouškům napuchlé levé oko. „Tak nevím, jestli to byla včela Mája, ale potvora určitě,“ popsal s humorem nepříjemné bodnutí. „Snad to do pondělí bude v pohodě,“ doufá. Jako na potvoru totiž začíná 35. ročník reprezentační akce pro hráče do 18 let (poprvé v historii se koná místo v Břeclavi v Brně) na obrazovkách ČT sport.