Fotbalový reprezentant Nainggolan suspendován: Kouřil přímo na lavičce!

Tak tohle si mohl odpustit. Belgický fotbalový reprezentant Radja Nainggolan (34) byl kamerou přistižen, když si přímo na lavičce bez skrupulí potahoval ze své elektronické cigarety. To ho klidně může stát i angažmá, okamžitě byl totiž suspendován svým klubem Royal Antverpy.

Zkušený záložník byl potrestán po dvou incidentech v posledním týdnu. „Měli jsme s ním rozhovor o určitých situacích a rozhodli jsme se ho na neurčito vyřadit z týmu kvůli chování, které poškozuje jméno klubu,“ uvedly Antverpy v prohlášení poté, co byl záložník přistižen při kouření.

Antverpský klub nespecifikoval důvody trestu, ale Nainggolan byl v minulém týdnu nejprve zadržen kvůli řízení s neplatným řidičským průkazem a při nedělní porážce 0:3 s Lutychem byl vyfocen, jak na střídačce kouří elektronickou cigaretu.

O jeho vášni pro tuto neřest se dlouhodobě ví a během Evropského šampionátu v roce 2016 to komentoval i tehdejší trenér belgické reprezentace Marc Wilmots. „Ano, Radja kouří. Je to zvyk a má ho mnoho lidí ve Francii a Itálii. Nebudu mu v tom bránit, pokud je to to, co potřebuje,“ řekl pro Sporza.be. „Jsem flexibilní, když přijde na takové věci. Je to jeho tělo. Jsem s tím v pohodě, pokud bude na hřišti podávat výkony,“ dodal.

Čtyřiatřicetiletý záložník v Antverpách působí od loňska. Před tím nastupoval za Cagliari, AS Řím nebo Inter Milán. Za belgickou reprezentaci Nainggolan odehrál 30 zápasů a dal šest branek.