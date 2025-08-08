Těhotná trenérka Huvarová: Svatba před porodem!
Do nové životní etapy vstupuje jako vdaná paní! Fitness koučka a první Evropanka, která trénovala americký profesionální mužský tým Karolína Huvarová (39), se před pár měsíci pochlubila těhotenským bříškem. A přes léto přišla s další milou zprávou. Svého partnera si před příchodem miminka stihla vzít za muže.
Od června ukazovala Karolína Huvarová na sociálních sítích malé střípky, které naznačovaly, že lásku se svým partnerem stvrdila sňatkem. Teď už o tom ale není žádných pochyb. Sympatická brunetka, která pod srdcem nosí svého prvního potomka, se pochlubila fotkami ze společného velkého dne.
„Ten »právě jsme se vzali« pocit,“ napsala rodačka z Nového Jičína, která svatební fotografie zveřejnila až s odstupem několika týdnů. Oslava se konala v pohádkovém prostředí na Čeladné a novomanželům to náramně seklo!
Na párty se odhalilo také jedno sladké tajemství. Karolína a její manžel totiž prozradili, jestli se dočkají syna, nebo dcerky. A šli na to velmi originálně! Nechali si totiž připravit dort, do kterého »zakrojili« sklenicemi na víno. A vzhledem k tomu, že krém korpusu byl růžový, je jasno... Karolína čeká holčičku!