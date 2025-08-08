Bojovník Roušal na pokraji sil: Dojemná podpora partnerky Slovákové

Autor: sm
Nela je svému milému velkou oporou. Radka před vážením dojemně konejšila a pomáhala mu na nohy.
Nela byla svému partnerovi velkou oporou.
Radek vypadal před vážením velmi zesláble.
Radek vypadal před vážením velmi zesláble.
Nela Slováková a Radek Roušal
Radek vypadal před vážením velmi zesláble.
Nela Slováková a Radek Roušal
Nela Slováková a Radek Roušal
Nela Slováková a Radek Roušal
Slováková svému partnerovi pomáhala na nohy.
Nela Slováková a Radek Roušal
Slováková svému partnerovi pomáhala na nohy.
Slováková svému partnerovi pomáhala na nohy.
Slováková svému partnerovi pomáhala na nohy.

Velká bitva na pražské Štvanici se blíží! Už v sobotu se v rámci akce Oktagonu postaví do klece i bojovník Radek »Ruchy« Roušal. (30) V pátek zápasníky čekalo převážení, během kterého vypadal partner influencerky Nely Slovákové (35) vypadal skoro až zuboženě. Jeho láska mu ale byla velkou podporou.

Vážení čekalo Roušala, který se v sobotu utká s Adrianem „Adim“ Hamerskim, v devět ráno. Do poslední chvíle ležel zabalený a pokoušel se co nejvíc vypotit. Celou dobu měl přitom po svém boku partnerku Nelu Slovákovou, která ho láskyplně hladila a nakonec mu také zesláblému pomáhala na nohy. 

Při oficiálním vážení se pak na přístroji objevilo číslo 66,3 kilogramů. Nic tedy nebrání tomu, aby se v sobotu postavil do klece. Ihned po vážení si z rukou Nely vzal pití a spláchl pořádnou žízeň. Co ale na místě ukojit nemohl je hlad po vítězství, o které zabojuje až o víkendu. Na Štvanici zamíří s bilancí čtyř výher a dvou proher. Podaří se mu přidat do pozitivního pole další zářez?

