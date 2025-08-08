Slavia řeší Chorého distanc: Od Baníku slyšela NE! Pátrání v Polsku i téma v Plzni
Situace na pozici číslo devět je kritická. Český mistr vstoupí do sobotního ligového setkání s Teplicemi (20.00) s jedním hrotovým útočníkem Mojmírem Chytilem. Poté, co ve čtvrtek obdržel šestizápasovou stopku Tomáš Chorý, další typická devítka není v záloze. Proto Slavia rozjela intenzivní akci: výsledkem má být příchod nového střelce. Klub rentgenuje situaci v tuzemsku i v zahraničí. Z Ostravy už uslyšel jednoznačné NE!
Minulou neděli Tomáš Chorý vztekle bouchl do citlivých partií Milana Heču, gólmana Slovácka. Ve čtvrtek si slávistický střelec došel k disciplinární komisi LFA pro trest na šest zápasů. Pokud nedojde v jeho polovině k podmínečnému zkrácení, nastoupí k ostrému zápasu až o posledním zářijovém víkendu.
Slavia už takhle měla na hrotu útoku podstav, teď je situace ještě mnohem dramatičtější. Na dlouhé týdny zbyl jen Mojmír Chytil, skvělý hráč a reprezentant. Jenže i Jindřich Trpišovský ví, že to je zatraceně málo.
„Myslím, že si v dohledné době budeme muset poradit z vlastních zdrojů. Pokud se ukáže, že je to tak, jak říkáte (Chorého úder do slabin), asi se naše hledání někoho jiného zintenzivní. Budeme to muset prodiskutovat. Víte, že jsme chtěli Klímiče (olomouckého Jana Klimenta), ale ten je mimo. Moc útočníků na této úrovni k mání není. Není to jen o červené kartě, ale i o možném zranění a tak dále,“ vypravoval bezprostředně po utkání v Uherském Hradišti.