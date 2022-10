Ďábel z chudé rodiny. Přestup za balík do United, vydupal si ho „otec“

Hladový a bez bot. Na ulici s ošuntělým míčem a jedinou vášní – fotbalem. Příběh Antonyho se nezačal psát zlatým perem. Teď svými triky baví fanoušky v Divadle snů. Přestup do United si vymodlil, teda spíš vydupal. Zprvu se přitom zdálo, že půjde o snadnou misi. Jenže představitelé Manchesteru, jak mají ve zvyku, z ní udělali drama. Jako od Hitchcocka.

Antony byl v Ajaxu postaven mimo službu, trénoval sám a čekal. „Věřil jsem, že to dopadne,“ líčil 22letý Brazilec, jenž to neměl v dětství lehké.

„Pocházím z velmi chudé rodiny,“ prozradil, „takže kdykoli něčeho dosáhneme, děkujeme Bohu a vzpomínáme na všechno, čím jsme si prošli a jakému nebezpečí čelili.“

Letenka do Manchesteru pro něj představovala splněný sen, k přesunu se upnul. „Sledoval jsem duel United s Liverpoolem (2:1) a po gólech se radoval. Cítil jsem se jako Rudý ďábel,“ přiznal.

Jenže stěhování na sever Anglie se táhlo, chvílemi dokonce vzdalovalo. V Amsterdamu se cukali, nechtěli o klíčového hráče přijít v závěru přestupového období, když tak dlouho zdárně odolávali.

Proto se do akce vložil Erik ten Hag. Vedení připomněl, co mu bylo slíbeno a jak moc o Antonyho stojí. Když jeho jméno psal na seznam posil, dvakrát ho podtrhl a zdůraznil: „Získat za každou cenu.“ To se stalo – stál 95 milionů eur!

S dresem Red Devils oficiálně Antony zapózoval 1. září a o tři dny později už se proháněl na jevišti Divadla snů. „Křídla máš, leť,“ usmál se Ten Hag.

Nepochyboval, věřil mu. Však ho dobře zná. V Ajaxu si vybudovali nadstandardní vztah. „Je pro mě jako otec,“ podotkl Antony. „Má skvělý smysl pro detail. Pracuje s hráči a individuálně je zlepšuje.“ Na hřišti by pro něj umřel, raději by snědl kopačky, než kousal porážku. A přesně takové Ten Hag miluje ze všeho nejvíc. Hráče s vášní. Proto se Brazilce nebál nasadit hned proti Arsenalu (3:1).

A trvalo jen 35 minut, než Antony uhradil první splátku důvěry vložené do jeho schopností v podobě gólu. „Když jsem viděl míč, jak napnul síť, a slyšel rachot na tribunách, měl jsem husí kůži,“ pravil.

S jeho příchodem dostala ofenziva Rudých ďáblů nový rozměr. „Chyběl nám levák na pravé křídlo,“ poznamenal Ten Hag. „Je tu Sancho a Rashford, jenže oba jsou praváci a raději hrají zleva.“

Arsenal má Saku, Manchester City Bernarda s Mahrezem, Liverpool Salaha a United nyní Antonyho. Brazilcův repertoár ofenzivních dovedností servíruje soupeřům pikantní menu s příchutí kreativity a driblinku.

V minulé sezoně Eredivisie ve 23 zápasech vytvořil 37 šancí a úspěšnost vedení míče vyšrouboval na 56 procent. K tomu přičtěte celou škálu triků, některými už stihl zaujmout v United.

„Když přijdete do nového týmu,“ pravil Diogo Dalot, „chvíli trvá, než se usadíte. Ale Antony se adaptoval opravdu promptně. Což jste mohli už několikrát vidět,“ poznamenal portugalský bek.

Právě s ním bude Antony kolaborovat nejvíc. „Rozumí si,“ pochvaloval si Ten Hag, jenž se těší na další kousky čísla 21. „Dovednosti prokázal v Lize mistrů, národním týmu i Ajaxu. A ukáže i v United,“ věří.

Byznys United není postaven na tom, aby zbohatl na přestupovém trhu. Ale přesto… V létě Red Devils za posily utratili rekordní balík (240 milionů eur). Opačným směrem putovalo jedenáct borců, což do pokladničky přineslo pouze 13,25 milionů eur. Rudí ďáblové dostali zaplaceno jen za Andrease Pereiru (Fulham – 9,5 milionů eur), Tahitha Chonga (Birmingham – 1,75 milionů eur) a Erica Baillyho (hostuje v Marseille za poplatek 2 miliony eur). Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani a Nemanja Matič odešli zadarmo. Alex Telles a Dean Henderson zmizeli na hostovaní a Lee Grant ukončil kariéru. Jde o tristní hospodaření a vedení doplácí na to, jak se v minulosti chovalo. Hráče kupovalo vysoko nad tržní hodnotou a přeplácelo na mzdách. Vždyť za tuto sezonu jim platí v průměru 8 milionů eur, což je nejvyšší částka v Premier League. Pro srovnání – Manchester City a Chelsea platí 7,7 milionů a Liverpool 5,9 milionů. Red Devils přitom ušetřili na výplatách odchozích hráčů…

